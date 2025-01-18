Αχαΐα: 23χρονη επιχείρησε να μαχαιρώσει την μάνα της

Ήταν βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν τις 9:00, όταν 50χρονη μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία την ίδια της την κόρη, ότι αποπειράθηκε να την μαχαιρώσει, αφού στη διάρκεια διαπληκτισμού η 23χρονη άρπαξε, σύμφωνα με την καταγγελία, ένα μαχαίρι και το ακούμπησε στο λαιμό της μητέρας της.
Η 50χρονη μάνα υπέβαλε μήνυση κατά του ίδιου της του παιδιού και από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας ξεκίνησε έρευνα για να εντοπιστεί η νεαρή και να συλληφθεί, στο πλαίσιο της Αυτόφωρης διαδικασίας.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ακόμα πτυχή της υπόθεσης. Ότι η αδελφή της καταζητούμενης είναι η νεαρή γυναίκα, 19 ετών, που χθες το μεσημέρι έπεσε θύμα βίαιης συμπεριφοράς από 25χρονο, στη μέση του δρόμου, στην Αγία Τριάδα του Αιγίου.
Υπόθεση που αποκάλυψε το Aigiovoice.gr. Ο 25χρονος, θυμίζουμε, συνελήφθη αμέσως από αστυνομικούς που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο, όμως μερικές ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εισαγγελική εντολή.
