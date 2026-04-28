Νεός ισχυρός σεισμός στη Σκιάθο

Νέος ισχυρός σεισμός της τάξης των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έγινε ιδιαιτέρως αισθητός και στην Αττική, σημειώθηκε πριν από λίγο στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός έγινε 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και είχε εστιακό βάθος 14.1 Χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση αρχικά εκτιμήθηκε στα 5,1 Ρίχτερ ωστόσο αναθεωρήθηκε στους 4,8 βαθμούς και εν συνεχεία οριστικοποιήθηκε στα 4.9.

Σημειώθηκε στον ίδιο χώρο όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Δήμαρχος του νησιού, οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις δεν έχουν προκαλέσει προβλήματα στο νησί.

Πηγή: skai.gr

