Αναθεώρηση: Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο- Αισθητός στην Αθήνα

Νέος ισχυρός σεισμός- ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική- σημειώθηκε στη Σκιάθο, μετά τη δόνηση των 4,7 Ρίχτερ- Δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα στο νησί  

UPDATE: 16:27
Νεός ισχυρός σεισμός στη Σκιάθο

Νέος ισχυρός σεισμός της τάξης των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έγινε ιδιαιτέρως αισθητός και στην Αττική, σημειώθηκε πριν από λίγο στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός έγινε 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου και είχε εστιακό βάθος 14.1 Χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση αρχικά εκτιμήθηκε στα 5,1 Ρίχτερ ωστόσο αναθεωρήθηκε στους 4,8 βαθμούς και εν συνεχεία οριστικοποιήθηκε στα 4.9.

Σημειώθηκε στον ίδιο χώρο όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Δήμαρχος του νησιού, οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις δεν έχουν προκαλέσει προβλήματα στο νησί.

ergreg

Πηγή: skai.gr

