Σαντορίνη: Λιγοστοί ηλικιωμένοι και τουρίστες έχουν μείνει στο νησί - Φωτογραφίες

Καθώς οι σεισμοί μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού δεν έχουν σταματήσει, για δεύτερη ημέρα οι κατοικοι εγκαταλείπουν με αεροπλάνα και καράβια την Σαντορίνη.

Το νησί έχει κυριολεκτικά ερημώσει, με τα πάντα να είναι κλειστά.

Μόνο λιγοστοί ηλικιωμένοι και ελάχιστοι τουρίστες – που βρήκαν ευκαιρία για μία selfie χωρίς την γνωστή πολυκοσμία του καλοκαιριού - κυκλοφορούν πια στα καλντερίμια και τους δρόμους.

Σε δημοσίευμά του το Associated Press χαρακτηρίζει τους τουρίστες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από ασιατικές χώρες, «θαρραλέους» επισημαίνοντας πως απολαμβάνουν το άδειο από κόσμο νησί.

Μάλιστα χθες, λίγη ώρα μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ και την κατολίσθηση στην διάσημη Κόκκινη Παραλία, μία ομάδα Κινέζων τουριστών πήγαν στην άκρη του γκρεμού προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου σε 11.000 άνθρωποι - κυρίως οικογένειες με παιδιά - έχουν φύγει από την Σαντορίνη.

