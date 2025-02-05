Ψηφιακός χάρτης με ασφαλή σημεία συγκέντρωσης σε Σαντορίνη και Αμοργό

Τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας mysafetyplan.gov.gr, η οποία αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών σε περιπτώσεις σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Διαδικτυακός Χάρτης Ασφαλών Χώρων είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται:

- Προσβασιμότητα: Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη διαδικτυακά, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση εφαρμογής.

Αρκεί η επίσκεψη στην ιστοσελίδα mysafetyplan.gov.gr.

- Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο: Ο χάρτης εμφανίζει όλες τις εγκεκριμένες τοποθεσίες προσωρινής φιλοξενίας πολιτών (καταφύγια), όπως έχουν οριστεί από την Πολιτική Προστασία, τους δήμους και τις περιφέρειες.

- Σταδιακή αναβάθμιση: Στο προσεχές διάστημα θα εμπλουτιστεί με πρόσθετες οδηγίες και ενημερωτικό υλικό για διάφορες κατηγορίες φυσικών καταστροφών.

Επιπλέον, έχει υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστούν οι τηλεπικοινωνίες ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα:

- Συνεργασία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους: Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις εταιρείες Cosmote, Vodafone και Nova, μεριμνά ώστε οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να τοποθετήσουν κινητές μονάδες και γεννήτριες στις περιοχές που πλήττονται ή είναι πιθανό να πληγούν από έντονη σεισμική ή άλλη φυσική δραστηριότητα. Ήδη έχουν μεταφερθεί σε Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό και Ίο. Στόχος είναι να παραμείνουν οι τηλεπικοινωνίες αδιάλειπτες ακόμη και σε συνθήκες διακοπής ρεύματος.

- Ο HellasSat έχει προετοιμάσει την κινητή μονάδα για δορυφορικές επικοινωνίες η οποία θα μεταφερθεί στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η νέα υπηρεσία mysafetyplan.gov.gr αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής της Πολιτείας για την πρόληψη, την ασφάλεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Ο έγκαιρος προγραμματισμός, η γρήγορη καθοδήγηση και η βελτιωμένη επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς αλλά και τους πολίτες, μπορούν να σώσουν ζωές και να περιορίσουν τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.