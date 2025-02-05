Συναγερμός έχει σημάνει στους επιστήμονες για τη σεισμική ακολουθία μεταξύ Σαντορίνης - Αμοργού, με τους ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει την πρώτη προς πάσα κατεύθυνση να ανέρχονται περίπου σε 11.000. «Περίπου 5.500 χιλιάδες έφυγαν από το αεροδρόμιο», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών ΥΠΑ στον ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πάνω από 6.400 σεισμοί έχουν σημειωθεί στη ζώνη Σαντορίνης - Αμοργού από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου. Από τους σεισμούς αυτούς οι 800 είχαν μέγεθος άνω των 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η έως τώρα σεισμική δραστηριότητα στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού πιθανώς φέρει τα χαρακτηριστικά ενός σεισμικού σμήνους, καθώς δεν διακρίνεται κάποιος σεισμός με μέγεθος σαφώς μεγαλύτερο από όλους τους υπόλοιπους, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κύριος σεισμός.

Ένας σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, τέσσερις σεισμοί 4 βαθμών και ένας 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι οι ισχυρότεροι μέχρι στιγμής μετά τις 15.00 το μεσημέρι.

Νωρίτερα 8 σεισμοί έγιναν μέσα σε μόλις 40 λεπτά (ο πρώτος στις 13:08 και ο όγδοος στις 13:52), με ανώτατη τιμή τα 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Αμοργού.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, 8 σεισμοί εκδηλώθηκαν από τις 11 έως τις 12 το μεσημέρι, με ανώτερη τιμή τα 3,8 Ρίχτερ, ενώ σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση που έχει σημειωθεί μέχρι αυτήν την ώρα για σήμερα Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, συνολικά 10 σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί, με την ισχυρότερη να ανέρχεται στα 4 Ρίχτερ, 12 χιλιόμετρα νότια της Αμοργού.

Τρεις σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3, 4 και 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας —με αντίστροφη χρονολογική σειρά στις 04:21, στις 04:16 και στις 01:50— στον θαλάσσιο χώρο από 18 ως 24 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αμοργού.

Και οι τρεις σεισμοί χαρακτηρίζονται «ασθενείς» από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ενώ έχουν ακολουθήσει αρκετές ακόμη μικρότερες δονήσεις.

Χθεσινή ανακοίνωση της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ), επισήμανε πως στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης έχουν καταγραφτεί από τον Ιούνιο «πάνω από 2.500» σεισμικές δονήσεις και ακόμη πως «η εικόνα που παρουσιάζει η σεισμική δραστηριότητα δεν αποκλείεται να έχει χαρακτηριστικά προσεισμικής ακολουθίας».

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.