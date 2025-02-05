Οι «Έφηβοι και τα Social Media» στο Prime Time με τη Μαρία Βούσουλα, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.
Τι συμβαίνει όταν ψηφιακή και πραγματική ζωή έρχονται αντιμέτωπες;
Τα social media είναι τελικά εργαλείο επικοινωνίας ή πηγή άγχους και εξάρτησης;
Σε τι βαθμό καθορίζουν την ταυτότητα των ανηλίκων;
Παράλληλα, στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παραθέτουν τους κινδύνους που καραδοκούν πίσω από τα προφίλ άγνωστων χρηστών του διαδικτύου και περιγράφουν πως παιδιά και έφηβοι μπλέκουν όλο και συχνότερα στα δίχτυα επιτήδειων. Εργαζόμενοι οργανισμών που καλούνται να καταπολεμήσουν την εξάρτηση από το διαδίκτυο αλλά και πρώην ωφελούμενοι αυτών των προγραμμάτων καταθέτουν τις δικές τους συγκλονιστικές μαρτυρίες.
«Έφηβοι και Social Media» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 21.00, με τη Μαρία Βούσουλα.
«PRIME TIME»
Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.