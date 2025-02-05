Οι «Έφηβοι και τα Social Media» στο Prime Time με τη Μαρία Βούσουλα, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Τι συμβαίνει όταν ψηφιακή και πραγματική ζωή έρχονται αντιμέτωπες;

Τα social media είναι τελικά εργαλείο επικοινωνίας ή πηγή άγχους και εξάρτησης;

Σε τι βαθμό καθορίζουν την ταυτότητα των ανηλίκων;

Στην έρευνα του Prime Time, η Μαρία Βούσουλα μιλά με μαθητές, γονείς και ειδικούς για τον τρόπο που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη ζωή των εφήβων. Αναλύουν τη δύναμη των likes, τις ψυχολογικές επιπτώσεις από το ασταμάτητο κυνήγι της διαδικτυακής επιβεβαίωσης, καθώς και την υπερ-προβολή μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιάς.

Παράλληλα, στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παραθέτουν τους κινδύνους που καραδοκούν πίσω από τα προφίλ άγνωστων χρηστών του διαδικτύου και περιγράφουν πως παιδιά και έφηβοι μπλέκουν όλο και συχνότερα στα δίχτυα επιτήδειων. Εργαζόμενοι οργανισμών που καλούνται να καταπολεμήσουν την εξάρτηση από το διαδίκτυο αλλά και πρώην ωφελούμενοι αυτών των προγραμμάτων καταθέτουν τις δικές τους συγκλονιστικές μαρτυρίες.

«Έφηβοι και Social Media» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στις 21.00, με τη Μαρία Βούσουλα.

«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

