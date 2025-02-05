Μια διαφορετική εκτίμηση σχετικά με την πορεία των σεισμών στη Σαντορίνη διατύπωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει εκτόνωση του δυναμικού του ρήγματος με σεισμό 5 Ρίχτερ ή με πολλές δονήσεις 4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο «το φαινόμενο συνεχίζεται με προσεισμικά χαρακτηριστικά».

Στο πλαίσιο αυτό συστήνει στους κατοίκους της Σαντορίνης και των άλλων νησιών «αν παρατηρήσουν μια μικρή ύφεση στη σεισμικότητα, δεν σημαίνει τίποτα. Και να συνεχίσουν να ακολουθούν τα μέτρα που πρότειναν όχι η πολιτεία… αλλά οι επιστημονικές επιτροπές».

Πηγή: skai.gr

