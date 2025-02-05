«ΜySaFeTyPlan»: Διαθέσιμη η νέα εφαρμογή που δείχνει τα καταφύγια για τους σεισμούς

Διαθέσιμη στους χρήστες του διαδικτύου είναι από σήμερα η εφαρμογή ΜySaFeTyPlan του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δείχνει που υπάρχουν στη χώρα ανοιχτοί χώροι όπου μπορούν οι κάτοικοι των περιοχών να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

«Με τις κόκκινες κουκίδες είναι τα μέρη που έχουν υποδείξει οι δήμοι και η Περιφέρεια στην Πολιτική Προστασία ως ασφαλές καταφύγιο για τους σεισμούς» δήλωσε στο EΡΤΝews ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσιάζοντας το νέο ψηφιακό χάρτη.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε επίσης στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικά σύστημα καταγραφής και διαχείρισης ιδιοκτησίας που έρχεται σύντομα καθώς και στο κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του οποίου έχει ολοκληρωθεί, όπως είπε, σε ποσοστό 50%.

«Τις επόμενες μέρες θα προστεθούν και άλλες εφαρμογές. Άμεση προτεραιότητά μας αυτές τις ημέρες είναι ο σεισμός. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε την περιοχή» δήλωσε, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο έχει έρθει σε συνεννόηση με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας ώστε να υπάρχουν κινητές μονάδες προκειμένου να μην διακοπούν οι τηλεπικοινωνίες σε περίπτωση μπλακ άουτ.

«Το ίδιο κάνουμε και με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το οποίο συνεργάζεται με μία σειρά από δορυφόρους ώστε να είναι εξασφαλισμένες οι τηλεπικοινωνίες σε περίπτωση που διακοπούν από άλλους τρόπους» πρόσθεσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, όπως τόνισε «όταν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σεισμός ή μια άλλη φυσική καταστροφή, το πρώτο που κοιτάς είναι να αποκαταστήσεις το ρεύμα και τις τηλεπικοινωνίες, διότι αλλιώς δεν μπορεί η Πολιτική προστασία να κάνει τη δουλειά της και οι πολίτες να μπορούν να βρουν να βρουν άκρη μέσα σε έναν πανικό ο οποίος δημιουργείται».

Όπως είπε ο υφυπουργός το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ολοκληρώσει το ειδικό σύστημα Ηepos (Hellenic Positioning System) που καταγράφει στις σεισμικές δονήσεις αξιοποιώντας εγκατεστημένους σταθμούς σε πάρα πολλά σημεία.

«Σε Σαντορίνη, Αμοργό, Φολέγανδρο, Μήλο, ειδικοί σταθμοί οι οποίοι μετρούν την κινητικότητα των πλακών σε ακρίβεια χιλιοστού. Οι επιστήμονες μπορούν να δουν καθημερινά σε πραγματικό χρόνο, την κινητικότητα του στερεού φλοιού της Γης μέσω του συστήματος που προσφέρει το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει αθόρυβα όλους αυτούς τους μήνες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Ερωτηθείς για το ενιαίο μητρώο ακινήτων που ξεκινά τον Φεβρουάριο δήλωσε ότι «σε ένα μητρώο θα βρίσκεται και ο κωδικός αριθμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, ο ΑΤΑΚ της εφορίας και η πληροφορία για τον ΕΝΦΙΑ και ότι άλλο φορολογικό υπάρχει όπως αριθμός ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πολεοδομική εικόνα, εκκρεμείς αγωγές στα ελληνικά δικαστήρια θα αφορούν ένα ακίνητο». Όπως τόνισε στόχος είναι «ο πολίτης να μην γίνεται μπαλάκι μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό το μητρώο ακινήτων έχει μπει ως έργο στο Ταμείο ανάκαμψης και θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2025. «Ο τελικός μας στόχος είναι να μπορείς μέσα από το wallet να κατεβάζεις την πληροφορία για το ακίνητό σου και να τα βλέπεις όλα εκεί».

Τέλος, αποκάλυψε ότι «μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα είναι έτοιμη η αυτόματη προσημείωση» προσθέτοντας ότι «δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις πουθενά και να κάνεις ψηφιακά καμία άλλη ενέργεια».



