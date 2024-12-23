Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή του Φρουρίου, στη Λάρισα, όπου 12χρονου απείλησαν και λήστεψαν 12χρονους.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, δύο ανήλικοι με τη χρήση απειλών και λεκτικής βίας λήστεψαν άλλους δύο 12χρονους, τους οποίους εξανάγκασαν να βγάλουν τα ακριβά αθλητικά τους παπούτσια!

Τα θύματα ειδοποίησαν τις οικογένειές τους και την αστυνομία, η οποία εντόπισε τον έναν εκ των δύο δραστών ο οποίος μάλιστα φορούσε τα κλεμμένα παπούτσια.

Ο άλλος ανήλικος – τα στοιχεία του οποίου είναι γνωστά – διέφυγε της σύλληψης, ενώ αναζητούνται και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

