Εμπλουτίζεται η Τράπεζα Θεμάτων με 210 νέα θέματα

Νέα, αναβαθμισμένα διδακτικά εργαλεία, όπως είναι η διαδικτυακή πύλη Skills4Life, η Tράπεζα Θεμάτων Skills4Life αλλά και τον εμπλουτισμό της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας με νέα θέματα, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και μαθητές το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, τα παραπάνω γίνονται «στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των υπηρεσιών προς την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα».

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) της Α' Λυκείου, όπως ενημέρωσε το υπουργείο, εμπλουτίστηκε με 210 νέα θέματα, τα οποία, καλύπτουν τις προδιαγραφές των Προγραμμάτων Σπουδών, προσεγγίζουν τη οπτική των εξετάσεων «PISA», και δίνουν έμφαση στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων μέσω αξιοποίησης στοιχείων κριτικής σκέψης. Συγκεκριμένα, η ΤΘΔΔ εμπλουτίστηκε με την προσθήκη 70 σχετικών θεμάτων για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 70 θεμάτων για το μάθημα της 'Αλγεβρας, 35 θεμάτων για το μάθημα της Φυσικής και 35 θεμάτων για το μάθημα της Χημείας. Όλα τα θέματα συνοδεύονται από τις ενδεικτικές απαντήσεις τους.

Αναφορικά με τη διαδικτυακή εφαρμογή Skills4Life, εκείνη αξιοποιείται ως εκπαιδευτική πύλη πρόσβασης σε θέματα τύπου PISA, εστιάζοντας αρχικά στην Κατανόηση Κειμένου (Reading), τα Μαθηματικά (Maths) και τις Φυσικές Επιστήμες (Science). Μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και κάθε άλλος/η ενδιαφερόμενος/η, μπορεί να μελετήσει και να αξιολογήσει γνώσεις και δεξιότητες στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα μέσω διαδραστικών, πολυμεσικών, φιλικών, επίκαιρων και καθημερινών προβλημάτων. Η εφαρμογή, η οποία έχει δεχτεί περισσότερες από 30.000 μοναδικές επισκέψεις, έχει εμπλουτιστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο και πλέον σε αυτή έχουν ήδη καταχωριστεί περισσότερα από 240 θέματα, τα οποία συνοδεύονται από περισσότερες από 800 ερωτήσεις ανίχνευσης διαστάσεων εγγραμματισμού των μαθητών/τριών. Για κάθε ερώτηση παρέχεται ανατροφοδότηση, η οποία βοηθά (κυρίως τους εκπαιδευτικούς) στη διδακτική αξιοποίηση της εφαρμογής. Η εφαρμογή βρίσκεται στη διεύθυνση: https://skills4life.gr/

Τέλος, διαθέσιμη είναι πλέον και η Τράπεζα Θεμάτων του Skills4Life. Μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδραστικής διαδικτυακή εφαρμογής, οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μπορούν να αξιολογήσουν, γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών/τριών σε θέματα κατανόησης κειμένου, μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν, συνδυάζοντας θέματα διαφορετικού αντικειμένου και βαθμού δυσκολίας και να δημιουργούν τα δικά τους φύλλα εργασίας (booklets), με τη βοήθεια των οποίων έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν τον τρόπο μάθησης, με στόχο την καλλιέργεια της διερευνητικής, κριτικής και επιστημονικής σκέψης των μαθητών/τριών τους. Η εφαρμογή λειτουργεί και ως περιβάλλον εξοικείωσης με το περιβάλλον της έρευνας PISA και βρίσκεται στη διεύθυνση https://simulation.pisa4u.gr/. Όλα τα σχολεία μπορούν να λάβουν κωδικούς πρόσβασης, ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στην αρχική οθόνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

