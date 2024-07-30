Τους... κεραυνούς του Δία και Έλληνες θεούς περιλαμβάνει το εντυπωσιακό βίνετο της Lockheed για τα ελληνκά F-35 Lightning II, τα οποία θα προμηθευτεί ως 19η χώρα στο πρόγραμμα η Ελλάδα.

Η χώρα μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα των F-35, των πλέον προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία διαθέτουν μόνο οι ισχυρότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Τα πρώτα αεροσκάφη θα ξεκινήσουν να έρχονται στην Ελλάδα το 2028, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει 20 συν 20 αεροσκάφη.

«Η Ελλάδα επέλεξε το F-35 Lightning II ως το επόμενο αεροσκάφος της, αποτελώντας τη 19η χώρα που αγκαλιάζει το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο» αναφέρει η Lockheed στην ανάρτησή της.

Δείτε το βίντεο:

Lightning strikes in Greece, Z̶e̶u̶s̶ F-35 is coming.⚡️ Greece has chosen the F-35 Lightning II as its next aircraft, becoming the 19th country to embrace the world's most advanced and connected fighter jet. pic.twitter.com/fMdyQPoeeV — Lockheed Martin (@LockheedMartin) July 25, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.