Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζευς, ο βασιλιάς των Θεών... Το εντυπωσιακό βίντεο της Lockheed για τα ελληνικά F-35

Τα πρώτα αεροσκάφη θα ξεκινήσουν να έρχονται στην Ελλάδα το 2028

F-35

Τους... κεραυνούς του Δία και Έλληνες θεούς περιλαμβάνει το εντυπωσιακό βίνετο της Lockheed για τα ελληνκά F-35 Lightning II, τα οποία θα προμηθευτεί ως 19η χώρα στο πρόγραμμα η Ελλάδα.

Η χώρα μας εντάχθηκε στο πρόγραμμα των F-35, των πλέον προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία διαθέτουν μόνο οι ισχυρότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Τα πρώτα αεροσκάφη θα ξεκινήσουν να έρχονται στην Ελλάδα το 2028, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει 20 συν 20 αεροσκάφη.

«Η Ελλάδα επέλεξε το F-35 Lightning II ως το επόμενο αεροσκάφος της, αποτελώντας τη 19η χώρα που αγκαλιάζει το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο» αναφέρει η Lockheed στην ανάρτησή της.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: F-35 Lockheed ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark