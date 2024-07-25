Σήμερα, η κυβέρνηση της Ελλάδας επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προμηθευτεί 20 αεροσκάφη F-35 Lightning II από την Lockheed Martin, υπογράφοντας την Επιστολή Προσφοράς και Αποδοχής (LOA), μέσω της διαδικασίας FMS (Πώληση Στρατιωτικού Υλικού), με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η Επιστολή Προσφοράς & Αποδοχής (LOA) επίσης περιλαμβάνει ως δικαίωμα προαίρεσης την προμήθεια 20 επιπλέον αεροσκαφών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε την Ελλάδα στην Ομάδα του F-35», δήλωσε ο Αντιπτέραρχος Mike Schmidt, Διευθυντής και Εκτελεστικός Υπεύθυνος του προγράμματος F-35 στο Joint Program Office-JPO. «Το F-35 θα προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων μας και ενδυναμώνοντας τη μαχητική αποτελεσματικότητα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ συνολικά.»

«Για πολλές δεκαετίες, η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία υπήρξε εταίρος μας και είναι τιμή μας να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση, καθώς η Ελλάδα γίνεται το 19ο κράτος που εντάσσεται στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε η Bridget Lauderdale, Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του προγράμματος F-35 της Lockheed Martin. «Το F-35 είναι το μοναδικό μαχητικό που έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την κυριαρχία και ταυτόχρονα τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ελλάδας στο να επιχειρεί με τους συμμάχους της», προσέθεσε.

Το F-35 γίνεται πλέον το μαχητικό επιλογής για το NATO, προσφέροντας απαράμιλλη δια-λειτουργικότητα εντός του Οργανισμού αλλά και με άλλες φίλιες χώρες. Αυτή η ικανότητα προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της, εξασφαλίζοντας στρατηγική υπεροχή για δεκαετίες. Μέχρι τη δεκαετία του 2030, περισσότερα από 600 F-35 θα συνεργάζονται σε περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων δύο πλήρων Μοιρών F-35 των ΗΠΑ, που εδρεύουν στη Αεροπορική Βάση Lakenheath του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η αυξανόμενη παρουσία του F-35 στην Ευρώπη αποτελεί μια ισχυρή απόδειξη της ικανότητας αποτροπής μέσω συμμαχιών και θέτει τα θεμέλια για την επόμενη γενιά αεροπορικής ισχύος του ΝΑΤΟ και των συμμάχων», δήλωσε η Mara Motherway, Αντιπρόεδρος Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Lockheed Martin.

Το F-35 παίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή απειλών και στη διατάραξη των σχεδίων και των ενεργειών των αντιπάλων. Η παρουσία του F-35, ενισχύει την Ελλάδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, εξασφαλίζοντας περιφερειακή σταθερότητα και προστατεύοντας την κυριαρχία του εναέριου χώρου της Συμμαχίας. Καθώς το πεδίο των μαχών εξελίσσεται, η διασυνδεσιμότητα καθίσταται όλο και πιο σημαντική παράμετρος. Το F-35 είναι έτοιμο να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία στο πεδίο της μάχης του 21ου αιώνα.

Μέχρι σήμερα, το F-35 επιχειρεί από 32 βάσεις παγκοσμίως, ενώ επιπρόσθετα 10 ακόμη χώρες αναπτύσσουν σταδιακά τα F-35 στην επικράτειά τους. Υπάρχουν πλέον σχεδόν 1.000 αεροσκάφη σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση, με περισσότερες από 860.000 ώρες πτήσης συνολικά.

Η συνεχιζόμενη συνεργασία μας με την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων αυτής, αλλά και του ΝΑΤΟ, περιλαμβάνει επίσης αεροσκάφη F-16, C-130 και ελικόπτερα Hawk, με τα οποία επιχειρούν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται ένα μέρος του στόλου των F-16 στην προηγμένη έκδοση «Viper», ενώ ο στόλος των C-130 Hercules υποστηρίζει τις κρίσιμες αποστολές των αερομεταφορών. Η Ελλάδα υπέγραψε επίσης πρόσφατα μια ακόμη LOA για την απόκτηση 35 ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk, επιπλέον του υφιστάμενου στόλου των ελικοπτέρων ναυτικής συνεργασίας S-70B και των νεοαποκτηθέντων MH-60R.

