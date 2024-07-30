Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Ελλάδα η βασίλισσα της Σαουδικής Αραβίας- Κρουαζιέρα με εντυπωσιακές θαλαμηγούς σε Αιγαίο και Ιόνιο (pics + vid)

Εντυπωσίασαν τα φωτογραφικά καρέ από τις υπερπολυτελείς θαλαμηγούς της κρουαζιέρας της βασίλισσας της Σαουδικής Αραβίας, στη χώρα μας

Στην Ελλάδα για κρουαζιέρα η βασίλισσα της Σαουδικής Αραβίας- Εντυπωσιακές θαλαμηγοί

Στην Κεφαλονιά βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η θαλαμηγός TUEQ με την οποία και πραγματοποιεί κρουαζιέρα στη χώρα μας η βασίλισσα της Σαουδικής Αραβίας.

Οπως επισημαίνει το Kefalonia Press, το  80 μέτρων σκάφος ανήκει στη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας και συνοδεία δεύτερης υπερπολυτελούς θαλαμηγού 120 μέτρων βρίσκεται αρόδου στον κόλπο του Αργοστολίου.

gregerge

Αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες ημέρες η βασίλισσα επισκέφθηκε και τη Σύρο.

effwe

ewfwefw

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Cyclades 24.gr,  η Βασίλισσα έφτασε στις 21.30 βράδυ Τρίτης στη Σύρο στο λιμάνι της Ερμούπολης ινκόγκνιτο και μάλιστα γι αυτό το λόγο, “επιστρατεύτηκαν” αρκετές λιμουζίνες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: θαλαμηγός Σαουδική Αραβία βασίλισσα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark