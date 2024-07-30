Στην Κεφαλονιά βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η θαλαμηγός TUEQ με την οποία και πραγματοποιεί κρουαζιέρα στη χώρα μας η βασίλισσα της Σαουδικής Αραβίας.

Οπως επισημαίνει το Kefalonia Press, το 80 μέτρων σκάφος ανήκει στη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας και συνοδεία δεύτερης υπερπολυτελούς θαλαμηγού 120 μέτρων βρίσκεται αρόδου στον κόλπο του Αργοστολίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες ημέρες η βασίλισσα επισκέφθηκε και τη Σύρο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Cyclades 24.gr, η Βασίλισσα έφτασε στις 21.30 βράδυ Τρίτης στη Σύρο στο λιμάνι της Ερμούπολης ινκόγκνιτο και μάλιστα γι αυτό το λόγο, “επιστρατεύτηκαν” αρκετές λιμουζίνες.

