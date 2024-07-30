Κρήτη: Συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα, αρχαία και φθορά ξένης περιουσίας

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων, στο Ηράκλειο και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού.

Επίσης συνελήφθησαν δυο ακόμη άτομα κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης πρόκλησης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος επιχείρησης στο Ηράκλειο, όταν βραδινές ώρες χθες 29.07 άγνωστο άτομο χρησιμοποιώντας πυροβόλο όπλο, προκάλεσε φθορές στην πόρτα της επιχείρησης, σε χρόνο που αυτή δεν λειτουργούσε και δεν βρισκόταν κάποιος εντός της.

Από την αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε άμεσα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πρωινές ώρες, σήμερα πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την υπόθεση, που συμπεριελάμβανε έρευνες σε σπίτια του συγκεκριμένου προσώπου και δύο ακόμη, ατόμων σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου. Οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν για όπλα και αρχαιοκαπηλία και εν γένει αδικήματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και Μεσσαράς.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν: "κυνηγετικό όπλο, αεροβόλο όπλο, πενήντα φυσίγγια, σπάθα, εξάρτημα όπλου και είδη συντήρησης οπλισμού, τρεις αμφορείς και τμήματα αμφορέων και κεραμικά αντικείμενα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Επίσης στο Ηράκλειο, συνελήφθη ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας του Γ΄ Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Στα Χανιά σε περιοχή του Δήμου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με την συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συγκεκριμένου ατόμου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, ένα περίστροφο κρότου, πέντε φυσίγγια (αβολίδωτα) και διάφορα εξαρτήματα όπλων. Η προανάκρισή διενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης

Επίσης, συνελήφθησαν σήμερα πρωινές σε περιοχή του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς δύο άτομα (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός) κατηγορούμενα για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 39 γραμμαρίων, τρίφτης και σπρέι πιπεριού.

Η προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.