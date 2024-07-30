Φωτιά στην περιοχή Πευκοδάσος του Κιλκίς

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκοδάσος στο Κιλκίς, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους.

Εχουν κινητοποιηθεί 40 Πυροσβέστες ΜΕ 1 Ομαδα Πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ ΚΑΙ 12 οχήματα.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στις Μουριές Κιλκίς, κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Η πυρκαγιά στις Μουριές είναι οριοθετημένη σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο επιχείρησαν από αέρος ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης μηχανήματα του δήμου Κιλκίς.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Συναγερμός σήμανε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και στους κατοίκους στο Αχλαδοχώρι Σερρών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Όρβηλο από τις 18/7 και επεκτάθηκε σε περιοχές του Αχλαδοχωρίου.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έστειλε γραπτό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, ενημερώνοντάς τους για την πυρκαγιά στο Αχλαδοχώρι.

«Δασική πυρκαγιά στο Αχλαδοχώρι Σερρών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες, 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την ώρα δεν απειλούνται κατοικίες.



Πηγή: skai.gr

