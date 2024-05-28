Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο Εμίρης του Κατάρ, Σεϊχης Tamim bin Hamad Al Thani, μόλις μερικούς μήνες (σ.σ τέλος Φεβρουαρίου) μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ντόχα, συνάντηση κατά την οποία η πλευρά του Κατάρ είχε εκφράσει τη βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα στο οικονομικό και επενδυτικό πεδίο.

Η επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ και η συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 11:30 αύριο το πρωί, αναμένεται να σηματοδοτήσει την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων, αλλά και στην ενέργεια, τον τουρισμό, την άμυνα.Όπως επίσης αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να συζητηθούν και οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, καθώς συνεχίζεται η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα. Επιπλέον, στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν και οι σχέσεις Ε.Ε-Κατάρ.

Το Κατάρ είναι σημαντική χώρα της περιοχής που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς. Ρόλο, που κατά τις ίδιες πηγές, αναγνώρισε ο πρωθυπουργός στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στην Ντόχα, τασσόμενος σε κάθε ευκαιρία υπέρ κάθε πρωτοβουλίας αποκλιμάκωσης και προστασίας των αμάχων.

Ο Εμίρης του Κατάρ θα συνοδεύεται κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα από τον επικεφαλής του γραφείου του και από τους υπουργούς Μεταφορών, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Πολιτισμού, τον υφυπουργό Εξωτερικών, τον Διευθυντή Σπουδών και Έρευνας και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ (Qatar Investment Authority), ενός από τους μεγαλύτερους κρατικούς επενδυτικούς φορείς στον κόσμο.

Από την ελληνική πλευρά στις διευρυμένες συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Οικονομίας Κ. Χατζηδάκης, Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, Άμυνας Ν.Δένδιας, Ενέργειας Θ. Σκυλακάκης, Πολιτισμού Λ. Μενδώνη, Ναυτιλίας Χ. Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα την οικονομική εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.