Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών καταδίκασε το δικαστήριο τον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3.000 ευρώ.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα κι έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για δωροληψία. Επιπλέον του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή στην έφεση με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγυοδοσίας 20.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.