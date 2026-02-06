Λογαριασμός
Ελεύθερος με αναστολή και όρους μετά την καταδίκη του σε ποινή 3 ετών ο καρδιοχειρουργός με το «φακελάκι»

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή στην έφεση με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγυοδοσίας 20.000 ευρώ

Δικαιοσύνη σφυρί

Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών καταδίκασε το δικαστήριο τον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3.000 ευρώ. 

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα κι έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για δωροληψία. Επιπλέον του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ. 

Το δικαστήριο έδωσε αναστολή στην έφεση με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγυοδοσίας 20.000 ευρώ. 

