Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, χαρακτήρισε «ντροπιαστικές» τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον συνιστά «οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού».

Τόνισε ότι η Χεζμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι «όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «όσο τα χωριά μας βομβαρδίζονται και ο λαός μας σκοτώνεται, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές».

Παράλληλα, τόνισε ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση της παρουσίας της με μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός ή με την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο.

Η νέα συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, αναζωπύρωσε την Πέμπτη τις ελπίδες για πρόοδο προς τον τερματισμό της ευρύτερης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, αν και παραμένει αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής της.

Η Τεχεράνη έχει θέσει ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον την επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να παρέμβει άμεσα υπέρ της Χεζμπολάχ εάν το Ισραήλ συνεχίσει ή κλιμακώσει τις επιθέσεις του εκεί.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αναφερόμενος προφανώς και στη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της συμφωνίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν προς το παρόν τα πλήγματα στον Λίβανο και δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον νότο της χώρας.

Παράλληλα, ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Εσμαΐλ Καανί, δήλωσε ότι η ελάχιστη απαίτηση της Τεχεράνης είναι η επιστροφή του Ισραήλ στις θέσεις που κατείχε πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ αναζωπυρώθηκαν στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική οργάνωση εξαπέλυσε πυρά σε υποστήριξη της Τεχεράνης στη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν παρά τις επανειλημμένες εκεχειρίες που ανακοινώθηκαν από την Ουάσιγκτον από τον Απρίλιο και μετά.

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Πηγή: skai.gr

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