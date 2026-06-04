Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο γάμος-υπερπαραγωγή στη Σικελία που θα κοστίσει πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ μετρούν αντίστροφα για το γαμήλιο τριήμερο στη Σικελία, λίγες ημέρες μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Λονδίνο. Το ζευγάρι βρίσκεται ήδη στο Παλέρμο, όπου οι εορτασμοί αναμένεται να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο λαμπερά κοσμικά γεγονότα της χρονιάς.

Το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός απόλαυσαν λίγες στιγμές ηρεμίας στο μπαλκόνι της σουίτας τους στο πολυτελές ξενοδοχείο Villa Igiea, λίγο έξω από το Παλέρμο. Η διαμονή τους, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, κοστίζει, περίπου, 7.000 ευρώ τη βραδιά, ενώ το ξενοδοχείο θα φιλοξενήσει και μέρος των καλεσμένων τους.

Dua Lipa and Callum Turner kick back on the balcony of their £6,000-a-night hotel in Sicily as they enjoy a moment of peace before £1.5million wedding weekend gets underway https://t.co/flCddNoWj9 — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026

Το κόστος του γάμου φέρεται να αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ, με τις προετοιμασίες να έχουν κινητοποιήσει ολόκληρη την περιοχή. Ιδιωτικά τζετ, λιμουζίνες με φιμέ τζάμια, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συμφωνητικά εμπιστευτικότητας για το προσωπικό συνθέτουν το σκηνικό της μεγάλης γιορτής.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ζευγάρι έχει πληρώσει περίπου 10.000 ευρώ για να κλείσει η Galleria Moderna στο Παλέρμο, όπου θα πραγματοποιηθεί κοκτέιλ για τους καλεσμένους αύριο, Παρασκευή. Άλλα 10.000 ευρώ φέρεται να δόθηκαν στον δήμο της Μπαγκερία για δεξίωση στη βίλα Valguarnera, όπου ακούγεται έντονα πως ο Έλτον Τζον θα εμφανιστεί με ένα μικρό live set.

Η βίλα Valguarnera, ένα επιβλητικό παλάτι του 18ου αιώνα, δεν εντυπωσιάζει μόνο με την αρχιτεκτονική και τους κήπους της, αλλά και με την πολυτάραχη ιστορία της. Στο παρελθόν είχε συνδεθεί με τη σκοτεινή περίοδο της Κόζα Νόστρα στη Σικελία και με το λεγόμενο «Τρίγωνο του Θανάτου», πριν αποκατασταθεί και μετατραπεί ξανά σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς χώρους εκδηλώσεων του νησιού.

Στη λίστα των καλεσμένων φέρονται να βρίσκονται μεγάλα ονόματα της μουσικής και της μόδας, ανάμεσά τους ο Έλτον Τζον, η Ολίβια Ντιν, ο Μαρκ Ρόνσον και η Τσάρλι XCX. Η παρουσία τόσων διάσημων προσώπων έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στο Παλέρμο, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κλειστούς δρόμους και ζώνες απαγόρευσης για drones γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων.

Οι τοπικές αρχές βλέπουν τον γάμο ως μεγάλη διαφήμιση για την πόλη, παρά την ενόχληση ορισμένων επαγγελματιών λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Για τη Σικελία, η άφιξη της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ μοιάζει ήδη με διεθνές κοσμικό γεγονός, με αρκετούς να μιλούν για τον πιο προβεβλημένο γάμο στο νησί εδώ και χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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