Ποινική δίωξη για δωροληψία σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για το «φακελάκι»

Της Έλενας Γαλάρη
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι».
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.
Σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του ασθενούς, ο γιατρός είχε ζητήσει το ποσό των 5.000 ευρώ, λαμβάνοντας τελικά το ποσό των 3.000 ευρώ, διότι όπως είπε, ο ασθενής είχε έρθει συστημένος από άλλο γιατρό, γνωστό του διευθυντή.
