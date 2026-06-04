Σάρον Στόουν: «Μου είπαν ότι είχα καρκίνο και ο σύζυγός μου το θεώρησε γελοίο»

Η Σάρον Στόουν μίλησε με σπάνια ειλικρίνεια για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως κατάλαβε ότι ο γάμος της είχε τελειώσει όταν ο τότε σύζυγός της χαρακτήρισε «γελοία» την απόφασή της να προχωρήσει σε διπλή μαστεκτομή.

Η 68χρονη ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον γνωστό δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν από το 1998 έως το 2004. Μιλώντας στο podcast «The Person Who Believed in Me» θυμήθηκε την περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι γιατροί εντόπισαν όγκους στο στήθος της, με τον έναν, όπως είπε, να είναι μεγαλύτερος από το αριστερό της στήθος.

Σύμφωνα με τη Σάρον Στόουν, η ιατρική ομάδα της την ενημέρωσε ότι υπήρχε πολύ υψηλός κίνδυνος να πρόκειται για καρκίνο και της συνέστησε να υποβληθεί σε αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή. Παρότι η ίδια ένιωθε πως οι όγκοι δεν ήταν κακοήθεις, αποφάσισε να μην πάρει κανένα ρίσκο.

Όπως αποκάλυψε, όταν ανακοίνωσε την απόφασή της στον σύζυγό της, εκείνος αντέδρασε έντονα. «Ο σύζυγός μου είπε “αυτό είναι γελοίο” και σηκώθηκε και έφυγε από το δωμάτιο», ανέφερε η ηθοποιός. Όταν ρωτήθηκε αν εκείνος θεωρούσε γελοία τη διάγνωση ή την πιθανότητα να κινδύνευε η ζωή της, η Σάρον Στόουν εξήγησε πως αυτό που τον εξόργισε ήταν η ιδέα ότι θα αφαιρούσε και τα δύο στήθη της.

Η ηθοποιός θυμήθηκε πως τότε ο γιατρός πήρε το μέρος της, λέγοντας στον σύζυγό της ότι αν περισσότερες γυναίκες έπαιρναν αποφάσεις όπως εκείνη, περισσότερες θα ήταν σήμερα ζωντανές. Η Σάρον Στόουν, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε: «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ».

Όπως είπε, εκείνη η στιγμή ήταν καθοριστική για τον γάμο της. «Αυτό ήταν το τέλος. Εκεί τελείωσε ο γάμος. Ήταν ξεκάθαρο μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε, εξηγώντας πως ο Φιλ Μπρόνσταϊν θεωρούσε ότι έπαιρνε μόνη της υπερβολικά πολλές αποφάσεις.

Οι δυο τους χώρισαν επίσημα το 2004, επικαλούμενοι αγεφύρωτες διαφορές. Η Σάρον Στόουν έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την περιπέτεια της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι οι όγκοι τελικά ήταν καλοήθεις. Ωστόσο, όπως έχει καταγγείλει, μετά την επέμβαση ξύπνησε και ανακάλυψε πως ο γιατρός της είχε μεγαλώσει το στήθος της κατά ένα νούμερο χωρίς τη συγκατάθεσή της, επειδή, όπως της είπε, «ταίριαζε καλύτερα με τους γοφούς της».

Sharon Stone recalls the moment she knew her marriage was 'over' when her husband wouldn't support her decision to have a mastectomy https://t.co/vcK8FDPTeu — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026

Η σταρ του «Βασικού Ενστίκτου» έχει επιβιώσει και από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και εγκεφαλική αιμορραγία το 2001, εμπειρία που, όπως έχει περιγράψει, της άλλαξε ριζικά τη ζωή.

Sharon Stone shares the shocking final straw that ended her marriage https://t.co/UdAHCbwtMX pic.twitter.com/3BdAAIoUlj — New York Post (@nypost) June 4, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.