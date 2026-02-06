Hellenic Train: Καταργήσεις δρομολογίων σήμερα, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας

Λόγω της συμμετοχής εργαζομένων της Hellenic Train στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια:
- 1546 - 1554 - 1556 (Αθήνα - Χαλκίδα)
- 1551 - 1557 - 1559 (Χαλκίδα - Αθήνα)
- 1326 (Αθήνα - Κιάτο)
- 2301 (Κιάτο - Αθήνα)
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα παραπάνω δρομολόγια υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.
Επισημαίνεται ότι τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα - Χαλκίδα-Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς ΣΚΑ, Αχαρναί, Δεκέλεια, Δήλεσι και Αγ. Γεώργιος, ενώ τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα - Κιάτο - Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Πύργος Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρναί, Ζεφύρι και Ζευγολατιό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.