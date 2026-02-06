Hellenic Train: Καταργήσεις δρομολογίων σήμερα, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας

Λόγω της συμμετοχής εργαζομένων της Hellenic Train στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια:

1546 - 1554 - 1556 (Αθήνα - Χαλκίδα)

1551 - 1557 - 1559 (Χαλκίδα - Αθήνα)

1326 (Αθήνα - Κιάτο)

2301 (Κιάτο - Αθήνα)

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα παραπάνω δρομολόγια υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.

Επισημαίνεται ότι τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα - Χαλκίδα-Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς ΣΚΑ, Αχαρναί, Δεκέλεια, Δήλεσι και Αγ. Γεώργιος, ενώ τα λεωφορεία στη διαδρομή Αθήνα - Κιάτο - Αθήνα δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Πύργος Βασιλίσσης, Κάτω Αχαρναί, Ζεφύρι και Ζευγολατιό.

