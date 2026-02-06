Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μια 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε γυψοσανίδα από σπίτι 2ου ορόφου στην Ερμού, όπου γίνονταν εργασίες.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την υπόθεση, προσήχθη ένας 51χρονος εργάτης από την αστυνομία.

Μια 70χρονη γυναίκα τραυματίστηκε το πρωί σήμερα, Παρασκευή, στο κέντρο της ΑΘήνας όταν έπεσε γυψοσανίδα από σπίτι 2ου ορόφου στην Ερμού στο οποίο γίνονταν εργασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη στιγμή που έπεσε η γυψοσανίδα περνούσε από το σημείο η 70χρονη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την υπόθεση, η αστυνομία προσήγαγε έναν 51χρονο εργάτη αλβανικής υπηκοότητας.

