Νεκρός έπεσε ηλικιωμένος άνδρας στα Τρίκαλα, όταν δέχθηκε πυροβολισμό από τον αδελφό του στην πιλοτή πολυκατοικίας σε κεντρική περιοχή της πόλης.

Σύμφωνα με το trikalanews.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πιλοτή πολυκατοικίας σε κεντρική περιοχή της πόλης.

Τα δύο αδέλφια, ηλικίας άνω των 80 ετών, φέρονται να είχαν χρόνιες διαφορές, ενώ κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες μεταξύ τους.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό και κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

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