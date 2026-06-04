Ντμίτριεφ: Ρωσία και ΗΠΑ εξετάζουν κοινά επενδυτικά σχέδια στην Αρκτική

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ενεργά το ενδεχόμενο κοινών έργων στην Αρκτική, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) και ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου για τις ξένες επενδύσεις και τις οικονομικές σχέσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αν και όσοι επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου προσπαθούν να υπονομεύσουν τον διάλογο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε αυτή την εβδομάδα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχει φέτος στο φόρουμ για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και αναμένεται να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και ζητήματα πολιτισμού.



Πηγή: skai.gr

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