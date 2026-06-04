Αφαιρέθηκε από το τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης του75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη το πρωί της Τετάρτης στο τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης, του 75χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 75χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε και συγκρούστηκε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα, το οποίο κινούνταν αντίθετα και σε τραπεζοκαθίσματα, όπως και σε εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του αυτοκινήτου τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις διαδοχικές προσκρούσεις και την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, καθώς η μητέρα πρόλαβε και αγκάλιασε το παιδί της και έπεσε στην είσοδο καταστήματος.

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Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό του αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό δεύτερου εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική του ικανότητα οδήγησης.

Το τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

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