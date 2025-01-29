Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια οι τρεις φαρμακοποιοί, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις.

Οι περιοριστικοί όροι της καταβολής εγγύησης 5 χιλιάδων ευρώ, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκαν κατά περίπτωση σε έναν γιατρό, έναν λογιστή και έναν υπήκοο Αιγύπτου

Κατά την απολογία τους και οι έξι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.

«Από τις 22 συνταγογραφήσεις που μου αποδίδονται, οι 20 ήταν επαναλαμβανόμενες άλλων γιατρών για χρόνια νοσήματα. Δεν είχα τη δυνατότητα να ελέγξω εάν ήταν γνήσια τα έγγραφα ταυτοποίησης που μου προσκόμιζαν οι εμφανιζόμενοι ως ασθενείς», φέρεται να είπε κατά την απολογία του ο γιατρός, ενώ οι φαρμακοποιοί ισχυρίστηκαν ότι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να εκτελούν άυλες συνταγές, χωρίς την παρουσία του ασθενή.

Από την πλευρά του ο υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος φέρεται να προσεγγίζει αλλοδαπούς και να παίρνει τους ΑΜΚΑ τους, φέρεται να υποστήριξε ότι τα περισσότερα από τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμό του ανήκουν σε ομοεθνείς του, τα οποία, εξυπηρετώντας τους, τα έστελνε στην Αίγυπτο για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια θα προσωποποιήσει κατηγορίες σε βάρος ακόμα 3 γιατρών και 14 φαρμακοποιών.

