Θα συνεχιστεί και αύριο Πέμπτη η χορήγηση της χημειοπροφύλαξης μετά το θανατηφόρο κρούσμα μηνιγγίτιδας στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θύμα έναν 20χρονο φοιτητή.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 'Αννα Μαστοράκου, «από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενεργοποίησε άμεσα επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, διότι στόχος μας ήταν η άμεση ιχνηλάτηση των στενών επαφών του περιστατικού, καθώς και η χορήγηση χημειοπροφύλαξης τόσο στη φοιτητική κοινότητα όσο και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών».

Επίσης, τόνισε ότι «μέχρι και σήμερα έχει δοθεί χημειοπροφύλαξη σε περισσότερα από 300 άτομα και παράλληλα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και την προστασία της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας στο σύνολό της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

