Κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων: Παλιοί γνώριμοι των αρχών ο Αιγύπτιος και ο Παθολόγος

Γνωστοί στις αρχές φαίνεται πως είναι οι δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους του κυκλώματος παράνομων συνταγογραφήσεων.

Ο 42χρονος Αιγύπτιος ο οποίος και είναι αυτός που φαίνεται να διακινούσε τα παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε συλληφθεί τον Φλεβάρη του 2024 καθώς σε έρευνα που είχε κάνει τότε η υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, είχε βρει και κατάσχει από το σπίτι του στην Καλλιθέα, 10.000 φαρμακευτικά χάπια.

Επίσης είχε βρει και 73 συνταγές φαρμακευτικών σκευασμάτων τις οποίες είχε χορηγήσει ο ένας εκ των τεσσάρων γιατρών που εμπλέκονται συνολικά στο κύκλωμα.

Παράλληλα γνωστός στις διωκτικές αρχές είναι και ένας εκ των γιατρών, 73χρονος Παθολόγος με ιατρείο την Καλλιθέα.

Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, είχε κατηγορηθεί από το Εσωτερικών Υποθέσεων, το καλοκαίρι του 2023, ότι χορηγούσε πλαστές ιατρικές γνωματεύσεις σε ποινικούς οι οποίοι με το πρόσχημα της συμμετοχής σε σκοπευτικούς αγώνες διακινούσαν παράνομα όπλα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει δε πως την πενταετία 2019-2024 εξέδωσε συνολικά 180.000 συνταγές, με έναν πρόχειρο υπολογισμό δηλαδή, περίπου 100 την ημέρα.

Την Τετάρτη στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες

Την Τετάρτη το πρωί θα απολογηθούν στον ανακριτή οι έξι συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων, που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην Αττική.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. συνολικά κατηγορούνται 16 άτομα και συγκεκριμένα πέντε γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οκτώ φαρμακοποιοί, ένας λογιστής και δύο ακόμα άτομα, εκ των οποίων ένας Αιγύπτιος που είχε το ρόλο του μεσάζοντα. Από αυτούς συνελήφθησαν ένας γιατρός παθολόγος, τρεις φαρμακοποιοί, ο λογιστής και ο Αιγύπτιος, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη του κυκλώματος από τις παράνομες συνταγογραφήσεις και η αντίστοιχη ζημιά από την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και του ΕΦΚΑ υπολογίζεται γύρω στις 120.000 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία από αλλοδαπό, ο οποίος διαπίστωσε ότι γράφονταν φάρμακα με το ΑΜΚΑ του, χωρίς ο ίδιος να έχει πάει σε γιατρό.

Ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021, είχαν συγκροτήσει ή ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση, με στόχο την απάτη, πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Tα αδικήματα

Οι 6 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών κατ εξακολούθηση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατ εξακολούθηση καθώς και για:

Ψευδή βεβαίωση κατ εξακολούθηση

Απάτη κατά εξακολούθηση

Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση

Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συμμορία

Κατοχή γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ακόμη 10 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

