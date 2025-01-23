Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης φαρμάκων

Αστυνομική επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής με στόχο την εξάρθρωση εγκληματική οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 6 συλλήψεις και μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας γιατρός, ένα λογιστής και τρεις φαρμακοποιοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλοι γιατροί και φαρμακοποιοί.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται πως έγραφαν συνταγές και τις εκτελούσαν χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ αλλοδαπών και άλλων ατόμων.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση θα ανακοινωθούν από την Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Πηγή: skai.gr

