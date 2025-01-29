Σοβαρό περιστατικό με καταδίωξη ενός οδηγού που δεν σταμάτησε σε έλεγχο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Δημιούργησε ιδιαίτερη αναστάτωση στις περιοχές στις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν, καθώς έλαβε χώρα αρκετά νωρίς.

Μάλιστα, για να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν, αφού πρώτα ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει θέτοντας σε κίνδυνο αστυνομικό, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα λάστιχα του οχήματός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GOODnet.gr, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, στην περιοχή του κόμβου Ατσιποπούλου έκαναν σήμα σε οδηγό Ι.Χ.Φ. οχήματος να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και οι αστυνομικοί άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Μέσα από παραδρόμους, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, πέρασε με μεγάλη ταχύτητα μέσα τον Πρινέ, όπου εκείνη την ώρα υπήρχε κόσμος στον δρόμο, αφού ήταν αρκετά νωρίς, και υπήρχε κίνδυνος για ατύχημα, δημιουργήθηκε έντονη αναστάτωση και τελικά το συμβάν τέλειωσε – χωρίς δυσάρεστες συνέπειες - έξω από τη Γωνιά.

Ο 30χρονος περίπου άντρας από χωριό δυτικά του νομού Ρεθύμνου όταν κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον φτάσουν και να τον σταματήσουν, επιχείρησε ξανά να διαφύγει, θέτοντας σε κίνδυνο αστυνομικό που ήδη είχε βγει από το περιπολικό για να τον ελέγξει.

Τότε, οι αστυνομικοί με ψυχραιμία έριξαν σφαίρες στα λάστιχα του οχήματος, ώστε πλέον να μην μπορεί να διαφύγει.

Πηγή: skai.gr

