Την Τετάρτη το πρωί θα απολογηθούν στον ανακριτή οι έξι συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων, που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στην Αττική.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. συνολικά κατηγορούνται 16 άτομα και συγκεκριμένα πέντε γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οκτώ φαρμακοποιοί, ένας λογιστής και δύο ακόμα άτομα, εκ των οποίων ένας Αιγύπτιος που είχε το ρόλο του μεσάζοντα. Από αυτούς συνελήφθησαν ένας γιατρός παθολόγος, τρεις φαρμακοποιοί, ο λογιστής και ο Αιγύπτιος, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη του κυκλώματος από τις παράνομες συνταγογραφήσεις και η αντίστοιχη ζημιά από την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και του ΕΦΚΑ υπολογίζεται γύρω στις 120.000 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία από αλλοδαπό, ο οποίος διαπίστωσε ότι γράφονταν φάρμακα με το ΑΜΚΑ του, χωρίς ο ίδιος να έχει πάει σε γιατρό.

Ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021, είχαν συγκροτήσει ή ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση, με στόχο την απάτη, πλαστογραφίες και ψευδείς βεβαιώσεις σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πιο αναλυτικά, οι ιατροί εξέδιδαν συστηματικά ψευδείς συνταγογραφήσεις σε Α.Μ.Κ.Α. αλλοδαπών, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Η άντληση των Α.Μ.Κ.Α. πραγματοποιούταν, είτε από τον λογιστή, μέσω του πελατολογίου του, είτε από τον Αιγύπτιο μεσάζοντα, ο οποίος αποσπούσε τους Α.Μ.Κ.Α. ομοεθνών του με την πρόφαση μεσολάβησης για παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, μέσω των φαρμακείων των μελών προέβαιναν στις εικονικές εκτελέσεις των συνταγογραφήσεων, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης αντί των ασφαλισμένων, πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους και διέθεταν τα φάρμακα παράνομα, είτε από τα φαερμακεία, είτε μέσω του Αιγύπτιου.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί η έκδοση τουλάχιστον 1.016 συνταγών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 96.499 τεμάχια (δισκία, αμπούλες κ.λ.π.) φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία αποτελούσαν κυρίως ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι πέρα από τη δράση της οργάνωσης, ο λογιστής προέβαινε μέσα από διάφορους αθέμιτους τρόπους, στην έναντι χρηματικής αμοιβής «εικονική» ασφάλιση αλλοδαπών, προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας παραμονής τους ένσημα, καθώς και τα σχετικά με την εργασία τους επιδόματα (ανεργίας κ.α.), με τη ζημία του αρμόδιου Οργανισμού να ξεπερνά τις 127.000 ευρώ. Επιπλέον, ο αλλοδαπός μεσάζοντας προέβαινε συστηματικά στην υπεκμίσθωση χώρων σε αλλοδαπούς που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, φαρμακεία και τραπεζικές θυρίδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4.550 παρανόμως συνταγογραφηθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

πιστόλι και 150 φυσίγγια,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, σφραγίδες, διαβατήρια κ.λπ.),

κινητά τηλέφωνα, και άλλα ψηφιακά πειστήρια καθώς και

29.249- ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.