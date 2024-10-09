Τρεις μοναχοί της παλιάς αδελφότητας της Ι.Μ. Εσφιγμένου του Αγίου Όρους απολογήθηκαν σήμερα στον 4ο ανακριτή Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι ότι πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς, με άγνωστο εύφλεκτο υλικό, τον Απρίλιο του 2023, σε σημείο όπου διαβιούν δύο μοναχοί της νέας αδελφότητας στον Άθω.

Μεταξύ άλλων απολογήθηκαν για το κακούργημα της έκρηξης με κίνδυνο για άνθρωπο, πράξη την οποία αρνήθηκαν, κάνοντας λόγο για «μεθοδεύσεις» και «αναλήθειες» από την πλευρά της νέας αδελφότητας.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, για το οποίο διεξήχθη προκαταρκτική έρευνα, έγινε - σύμφωνα με τη δικογραφία - κοντά στα κτίσματα του Καθίσματος του Αγίου Τρύφωνος της Ιεράς Μονής.

Φαίνεται, δε, να εντάσσεται στην πολυετή διαμάχη μεταξύ των δύο αδελφοτήτων της Εσφιγμένου.

Η νέα αδελφότητα μοναχών συγκροτήθηκε, με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, το 2005, και έκτοτε θεωρείται νόμιμη, αλλά η παλιά αρνείται να παραδώσει το μοναστήρι, με συνέπεια να σημειώνονται κατά καιρούς εντάσεις και επεισόδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.