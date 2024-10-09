Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης, η σπουδαία τραγουδίστρια Καίτη Γκρέϋ, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Αμέσως οδηγήθηκε σε ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας.

Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «πολύ δύσκολη».

Η Καίτη Γκρέϋ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πρόσφατα γιόρτασε τα 100 της χρόνια

