Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης, η σπουδαία τραγουδίστρια Καίτη Γκρέϋ, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Αμέσως οδηγήθηκε σε ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας.
Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «πολύ δύσκολη».
Η Καίτη Γκρέϋ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Πρόσφατα γιόρτασε τα 100 της χρόνια
