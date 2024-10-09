Τη θέση της ότι ο θάνατος της Μαλένας Δασκαλάκη οφείλεται σε παθολογικά αίτια κατέθεσε στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, ενώπιον του ΜΟΔ για τον θάνατο των δύο μικρότερων κοριτσιών της, η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα.

Η μάρτυρας, που ανοίγει τον κύκλο των καταθέσεων ιατροδικαστών στη δίκη, η οποία είχε αρκετές διακοπές λόγω προβλήματος μέλους της έδρας, είχε διενεργήσει εξέταση στη σορό της Μαλένας, αποφαινόμενη ότι ο θάνατος του παιδιού, το 2019, οφειλόταν σε ηπατική ανεπάρκεια. Ωστόσο, με την επιστημονική εκτίμηση της κ. Τσάκωνα δεν συμφωνεί η έκθεση των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρηα, οι οποίοι, αργότερα, εκτίμησαν πως η Μαλένα, όπως και η Ίριδα το 2021, πέθαναν εξαιτίας ασφυξίας που προκλήθηκε από εξωγενή παράγοντα. Η έκθεση των δύο ιατροδικαστών είναι αυτή που στήριξε την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος της Ρ. Πισπιρίγκου, ήδη καταδικασμένης σε ισόβια για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Στην κατάθεσή της σήμερα, η κ. Τσάκωνα υπεραμύνθηκε των δεδομένων που την οδήγησαν στην εκτίμηση για τα αίτια του θανάτου της Μαλένας, τον οποίο αποδίδει σε ηπατική ανεπάρκεια μη αποδεχόμενη την έκθεση Καρακούκη-Καλόγρηα. Ανέφερε, μάλιστα, πως σε περίπτωση ασφυκτικού θανάτου θα υπήρχε εύρημα στο ήπαρ. «Θα είχε καταγραφεί στο ήπαρ νέκρωση στη Ζώνη τρία», σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν εντόπισε δεδομένα-ευρήματα που να παραπέμπουν σε ασφυξία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας για σημάδια, εκδορές, κ.λπ., που απεικονίζονται στις φωτογραφίες του προσώπου της σορού της Μαλένας, η κ. Τσάκωνα εκτίμησε ότι δεν είναι κακώσεις αλλά «αποτυπώματα αυτοκόλλητης ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για ιατροφαρμακευτικό χειρισμό».

Μάρτυρας: Είναι ίχνος ιατροφαρμακευτικού χειρισμού στο μάγουλο, δεν είναι κάκωση και το σχήμα προσομοιάζει με αυτοκόλλητη ταινία για την τοποθέτηση ρινοπλαστικού σωλήνα στο πλαίσιο της ΚΑΡΠΑ.

