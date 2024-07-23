Άγιον Όρος: Στοιχεία για το σχέδιο επέμβασης ζητάει από την αστυνομία η Ιερά Κοινότητα

Το «μπαλάκι» στην αστυνομία επέστρεψε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για το ενδεχόμενο σενάριο επέμβασης μεγάλου αριθμού αστυνομικών με βαριά οχήματα στο Περιβόλι της Παναγιάς, προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση και να απομακρυνθούν οι ζηλωτές της Μονής Εσφιγμένου από το αντιπροσωπείο αλλά και το κεντρικό κτήριο του μοναστηριού.

Στη χθεσινή (Δευτέρα) Σύναξη συζητήθηκε το αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. όπως αυτό περιγράφεται στο έγγραφο που διέρρευσε και με το οποίο ουσιαστικά προαναγγέλλεται ο σχεδιασμός της επέμβασης. Μεταξύ άλλων χαρακτηρίστηκε «αόριστο» το αίτημα της αστυνομίας και αποφασίστηκε να ζητηθεί η συγκεκριμενοποίησή του προκειμένου να τεθεί υπόψη της Ιεράς Επιστασίας.

Η υπόθεση της ενεργοποίησης των δικαστικών αποφάσεων για την αποβολή των ζηλωτών της Εσφιγμένου από τα δύο κτίρια στο Άγιον Όρος επανήλθε πριν λίγες ημέρες. Οι ζηλωτές έχουν χαρακτηριστεί σχισματικοί από το 2002, όταν αποφασίστηκε η απέλασή τους από την Πολιτεία του Άθω και έκτοτε η απόφαση αποβολής τους εκκρεμεί. Η νέα αδελφότητα της Εσφιγμένου, που ιδρύθηκε το 2005 προχώρησε στη λήψη δικαστικών αποφάσεων προκειμένου να εκκενωθούν τα δύο κτήρια. Στην υλοποίηση μίας εκ των αποφάσεων αυτές είχαν καταγραφεί τα θλιβερά επεισόδια του 2013 όταν ζηλωτές αντέδρασαν πετώντας βόμβες μολότωφ σε δικαστικό επιμελητή και συνεργείο που παραβίασε την είσοδο του παλιού αντιπροσωπείου (κονάκι) της Εσφιγμένου χρησιμοποιώντας σκαπτικό μηχάνημα. Μάλιστα τα επεισόδια εκείνα οδήγησαν στην καταδίκη των μοναχών σε πολυετείς καθείρξεις, ενώ μεταξύ των καταδικασθέντων είναι και ο ηγούμενος των ζηλωτών Μεθόδιος.

Αυτή τη φορά η νέα αδελφότητα της Μονής Εσφιγμένου προχώρησε στην εκτέλεση δύο αποφάσεων για απόδοση των κινητών και των ακινήτων του μοναστηριού στα μέλη της, που υλοποιείται με την αναγκαστική αποβολή των ζηλωτών από τα δύο κτήρια. Και οι δύο αυτές αποφάσεις, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πολυγύρου το 2018 για τα ακίνητα και για τα κινητά του Εφετείου Θεσσαλονίκης το 2020, ζητήθηκε από τους ζηλωτές να αναιρεθούν, όμως απορρίφτηκαν οι αιτήσεις αναίρεσης και έχουν καταστεί αμετάκλητες με απόφαση του Αρείου Πάγου τον Ιούνιο 2023. «Πλέον δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα έχουν ληφθεί όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων για να εκκενωθεί το μοναστήρι και το παλιό κονάκι», έλεγαν κύκλοι της νέας αδελφότητας στη Voria.gr σημειώνοντας ότι πέρσι δεν προχώρησαν τις διαδικασίες επειδή η χώρα ήταν σε περίοδο εκλογών.



Την εκτέλεση των αποφάσεων τώρα ανέλαβε δικαστικός επιμελητής και σε αυτές αναφέρεται το έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αγίου Όρους με το οποίο ζητείται συνδρομή «προκειμένου η υπηρεσία μας ανταποκριθεί άμεσα και με επιχειρησιακή ακρίβεια σε αίτημα που υπέβαλλε δικαστικός επιμελητής για την εκτέλεση εξώσεων σε χώρους της Αγιορείτικης πολιτείας», όπως ακριβώς αναφέρεται στο έγγραφο.

«Δεν θέλουμε επεισόδια»

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής Σύναξης της Ιεράς Κοινότητας πολλοί εκ των αντιπροσώπων των είκοσι μοναστηριών του Αγίου Όρους εξέφρασαν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους. «Δεν θέλουμε να γίνει κάτι και να προκληθούν επεισόδια», σημείωσαν. Το Άγιον Όρος είχε τραυματιστεί από τις εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου όταν ζηλωτής μοναχός εκτόξευε από το παράθυρο του αντιπροσωπείου στις Καρυές βόμβα μολότοφ, αλλά και τα θλιβερά επεισόδια του Δεκεμβρίου του 2006 με τις εικόνες των αιμόφυρτων μοναχών παλιάς και νέας αδελφότητας να μεταφέρονται στο νοσοκομείο ύστερα από άγρια συμπλοκή.

Έγκυρες πληροφορίες της Voria.gr ανέφεραν πως στη χθεσινή Σύναξη αποφασίστηκε να ζητηθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση Αγίου Όρους να συγκεκριμενοποιήσει το αίτημά της σχετικά με τη διαθεσιμότητα μοναστηριών να φιλοξενήσουν επί μακρόν μεγάλο αριθμό αστυνομικών, όπως και να συγκεκριμενοποιηθεί τι ακριβώς εννοεί η αστυνομία για τη χρήση των δρόμων και τη διέλευση μεγάλων οχημάτων. Θα ζητηθεί από την αστυνομία να επαναδιατυπωθεί το ακριβές αίτημα στην Ιερά Επιστασία και εφόσον συζητηθεί εκεί, ενδεχομένως να παραπεμφθεί στη συνέχεια πάλι στην Ιερά Κοινότητα.

Στο μεταξύ οι προθεσμίες, τουλάχιστον για την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα στενές. Οι αναγκαστικές εκτελέσεις απαγορεύονται για το διάστημα 1η έως 31η Αυγούστου, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 140Α σε συνδυασμό με το άρθρο 943), επομένως οποιαδήποτε κίνηση του δικαστικού επιμελητή για εκκένωση κτηρίων μπορεί να γίνει μέχρι την προσεχή Τετάρτη 31 Ιουλίου. Άλλως θα επαναληφθεί η διαδικασία από τον Σεπτέμβριο.

Θεωρείται βέβαιο πως για να υλοποιηθεί σχεδιασμός τέτοιου μεγέθους από την αστυνομία και εφόσον πάρει το πράσινο φως από τη φυσική ηγεσία δεν αρκούν λίγες ημέρες. Πηγές μάλιστα έλεγαν πως το έγγραφο των διωκτικών αρχών ουσιαστικά ήταν διερευνητικό, χωρίς να έχουν προχωρήσει τα επιτελεία σε κατάρτιση σχεδίου που να συνδέεται με ενδεχόμενη επέμβαση. Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση ούτε στις εισαγγελικές αρχές. Από την άλλη και στο Άγιον Όρος αρκετοί διαφωνούν με την εικόνα μεγάλου αριθμού αστυνομικών στους χώρους του ειδικά την περίοδο αυτή που κατακλύζεται η Μοναστική Πολιτεία από προσκυνητές, κυρίως από το εξωτερικό.

Αναφορικά με το έγγραφο ορισμένοι το χαρακτήρισαν «πυροτέχνημα» θεωρώντας ότι με την αποστολή ενός τέτοιου εγγράφου, κοινοποιούμενο μάλιστα σε όλα τα μοναστήρια, μάλλον είναι δύσκολο να υλοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση. Το βέβαιο είναι πως μέχρι χθες το βράδυ δεν παρατηρήθηκε καμία κινητικότητα.

