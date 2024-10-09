Βαρύ πένθος για τη Βικτώρια Χαλκίτη και την οικογένειά της, αφού όπως γνωστοποίησε η ίδια με ένα στόρι πριν από λίγη ώρα έφυγε από τη ζωή ο πατέρα της, Χάρης Χαλκίτης στα 79 του χρόνια.

Ο πασίγνωστος συνθέτης ήταν αυτός που πρώτος συνειδητοποίησε το ταλέντο της κόρης του στο τραγούδι και την ώθησε προς τον χώρο της μουσικής. Η σχέση τους υπήρξε πάντα πολύ στενή και για τη Βικτώρια σίγουρα είναι ένα τεράστιο πλήγμα και η δική του απώλεια 14 χρόνια μετά την απώλεια της μητέρας της Ανίτας που έδωσε για ενάμιση χρόνο σκληρή μάχη με τον καρκίνο και ο χαμός της ήταν ένα τεράστιο αγκάθι για την κόρη της που δυσκολεύτηκε αφάνταστα να διαχειριστεί.

Ποιος ήταν ο Χάρης Χαλκίτης

Συνθέτης, ενορχηστρωτής αλλά και τραγουδιστής, μα πάνω από όλα ένας ολοκληρωμένος μουσικός. Είναι ο δημιουργός του μουσικού project «Queen Samantha», παίζει πιάνο, σαξόφωνο, ντραμς, κρουστά και αρκετά ακόμη όργανα.. «Ένας αληθινός καλλιτέχνης», γράφει ο Βασίλης Δημητριάδης στο b-otherside records σε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε εκείνον και συνεχίζει:

To 1961 έρχεται στην Ελλάδα από την Αίγυπτο και συμμετέχει στο πρώτο ρυθμικό συγκρότημα της Ελλάδος, τους Playboys, μαζί με τον Νίκο Αδάμα, τον Βασίλη Τζαβάρα και την Κούκα. Μαζί τους γράφει και ενορχηστρώνει τα τραγούδια Pourquoi και Nansy το 1966 τα οποία θεωρούνται και τα καλύτερα στην πορεία του γκρουπ, ενώ έχουν ήδη προστεθεί o Δάκης και ο Φίλιππος Νικολάου, οι οποίοι με τα πολύ καλά φωνητικά τους, δίνουν μια νέα ώθηση στο γκρουπ.

Από το 1965 και μετά, εμφανίζονται στην Σουηδία για αρκετές σεζόν, με το όνομα Atena Beach Boys ενώ αναπτύσσει σταδιακά τις δεξιότητές του ως πολυοργανίστας, ασχολούμενος πλέον εκτός του σαξοφώνου, με το κλαρίνο, το φλάουτο, τα κρουστά, το μπάσο, το πιάνο κλπ. Ταυτόχρονα τζαμάρει αμέτρητες φορές με τοπικά σχήματα ενώ με τους Playboys θα βρεθεί και στο καζίνο του Λιβάνου το 1968. Πηγαίνοντας πίσω στην Σουηδία θα ενταχθεί στο σχήμα του Gino MartiniOrchestra,ενώ θα συμμετέχει και σε πλειάδα από πολωνέζικες, ιταλικές, τσεχοσλοβάκικες, σουηδικές και mixedορχήστρες, σε μια εκ των οποίων συμμετείχε ο Benny Anderson ( ABBA).

Σε ευρωπαϊκή περιοδεία του 1968 και παίζοντας στο Strand Hotel της Στοκχόλμης , θα του γίνει πρόταση από τον Γεράσιμο Λαβράνο να συμμετάσχει στο σχήμα του, την οποία και θα αποδεχθεί, εμφανιζόμενος και στην ταινία «Νύχτα γάμου» , με τα φωνητικά να τα αναλαμβάνουν η Τσικίτα Γκόρντον, ο Ντέμης Ρούσσος και ο Φράνκυ Σκιν. Πρέπει να σημειωθεί επίσης πως σε ένα τζαμάρισμα που έγινε στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση το 1967 έγινε ένας από τους πρωτοπόρους της Free jazzμουσικής στην Ελλάδα, συμμετέχοντας σε ένα jazz τρίο μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Γιώργο Λαβράνο.

Λήγοντας την συνεργασία του με το συγκρότημα του Λαβράνου, επιστρέφει στην Σουηδία όπου το 1970 λαμβάνει πρόσκληση του Ντέμη Ρούσου να μεταγραφεί στους Aphrodite’s Child και όντως συμμετέχει στο άλμπουμ – σταθμό «666», παίζοντας μπάσο, κρουστά, σαξόφωνο, φωνητικά, ενώ συμμετέχει και στην περιοδεία του σχήματος σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Με τη διάλυση του σχήματος, συνεργάζεται με τον Ντέμη Ρούσσο, αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου την παραγωγή στο εκπληκτικό του πρώτο άλμπουμ «Fire and ice», καθώς και με άλλους γνωστούς και όχι μόνο Γάλλους τραγουδιστές της εποχής, όπως οι Mireille Mathiew, Nicolette, Dalida, ενώ συμμετέχει στο 7” single με το γκρουπ Eros ( μαζί με Λουκά Σιδερά, Λάκη Βλαβιανό και Δημήτρη Ταμπόση). Παράλληλα ξεκινάει και η προσωπική του δισκογραφία μέσα από το πρώτο του single με τίτλο Echoes of Jerusalem το 1973, αλλά και τον πρώτο του μεγάλο δίσκο με τίτλο “Marita”, το οποίο σημειώνει τεράστια επιτυχία σπάζοντας τα όρια της Γαλλίας και σημειώνοντας αλλεπάλληλες εκδόσεις σε όλη την Λατινική Αμερική.

Το 1974 θα συμμετάσχει στην ηχογράφηση του άλμπουμ Earth του Βαγγέλη Παπαθανασίου, ενώ την ίδια χρονιά θα λάβει μέρος σε ένα εφήμερο σχήμα με το ίδιο όνομα και μαζί με τον Αργύρη Κουλούρη και τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, θα παίξουν στο Queen Elizabeth Hall ως support γκρουπ στους Focus, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και αναγκάζοντας τον μάνατζερ των Pink Floyd Steve O’Rourke να τους βγάλει το καπέλο. Το 1976 κερδίζει το πρώτο βραβείο στο γαλλικό φεστιβάλ “Rose D’Or” και το 1978 μπαίνει αρχικά στα charts όλης της Ευρώπης και αμέσως μετά στα USA 100 chartsφτάνοντας στο Ν.14 με το τραγούδι “Take a chance” ,μέσα από το πρωτοποριακό disco project Queen Samantha, το οποίο συνεχίζεται το 1979 με το Queen Samantha II.

To 1982 ανοίγει τα φτερά του στο χώρο του τραγουδιού και συμμετέχει στο Seoul Song Festival κατακτώντας την 1η θέση, ενώ αμέσως μετά αποφασίζει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, συνεργαζόμενος με μουσικούς όπως οι Πωλίνα, Ζανέτ Καπούγια, Δάκης, Κωσταντίνα, Έφη Σαρρή, Μαντώ, Αθηνά Μαυρομάτη, Αμάντα, Άντρος Κωσταντίνου, Γιώργος Κατσίνης, Βικτωρία Χαλκίτη, φτιάχνοντας τραγούδια που χτυπάνε τα ελληνικά charts καταλαμβάνοντας για εβδομάδες την πρώτη θέση.

Παράλληλα, ο Χάρης Χαλκίτης ασχολείται επιτυχώς με τον χώρο των διαφημιστικών jingles για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, έχοντας στο ενεργητικό του εκατοντάδες επιτυχημένα jingle ενώ συμμετέχει ανελλιπώς ως μουσικός σε ηχογραφήσεις και παραστάσεις, με κορυφαία την παράσταση «Η Μαρινέλλα στο REX». Μένοντας πάντα ακμαίος και ενεργός, χτυπάει πάλι τα διεθνή charts με το τραγούδι “Sham Sham”, το οποίο υπό την παραγωγή του σουηδικού realityshow Club GOA, συνδυάζει αρμονικά στοιχεία ελληνικής, ινδικής και αραβικής μουσικής, αποκτώντας φανατικούς ακροατές σε όλα τα μήκη του πλανήτη, δείγμα του αστείρευτου ταλέντου του χαρισματικού Χάρη Χαλκίτη.

Το τελευταίο project που είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας είναι μια ιδέα συγκερασμού ροκ όπερας με συμφωνική ορχήστρα, με πολλές πρωτότυπες εφαρμογές και σκηνικές καινοτομίες πάνω σε στοιχεία μιούζικαλ, η οποία αναμένεται στο εγγύς μέλλον.

