Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί από χθες στη Μονή Εσφιγμένου στο Άγιο Ορός, καθώς η ΕΛΑΣ ετοιμάζει ευρείας κλίμακας επιχείρηση έξωσης σε χώρους του Άθω.

Το έγγραφο υπέβαλε στη Μονή δικαστικός επιμελητής και από τότε οι 118 παλαιοημερολογίτες γέροντες της Μονής βρίσκονται σε «επιφυλακή». Μάλιστα, υποστηρικτές της Ιεράς Μονής συγκεντρώθηκαν στην Ουρανούπολη και συγκέντρωσαν ακόμα τρόφιμα για τους μοναχούς, για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Καρυών -η Ελληνική Αστυνομία ζητά άδεια από την Ιερά Επιστασία ώστε να εκκινήσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση με τη συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και βαρέων οχημάτων.

Σημειώνεται πως το έγγραφο στάλθηκε τόσο στην Ιερά Επιστασία, όσο και στην Ιερά Κοινότητα, αλλά και σε όλα τα μοναστήρια. Δεν αναφέρει ωστόσο πόσοι αστυνομικοί θα μπουν, τι είδους βαρέα οχήματα θα μεταφέρουν και -το κυριότερο- πότε θα συμβεί αυτό.

Οι μοναχοί της Μονής Εσφιγμένου από το 1972 κρατούν σκληρή στάση έναντι της ηγεσίας της Ορθοδοξίας και έκοψαν κάθε σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διαφωνώντας για τις συναντήσεις με εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Από το 2002 η παλιά αδελφότητα κηρύχτηκε «παράνομη» και - έως και σήμερα - για την ελληνική δικαιοσύνη οι μοναχοί της Μονής Εσφιγμένου χαρακτηρίζονται ως «καταληψίες» και τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν από το Μοναστήρι.

Την ίδια ώρα έχουν αποκλειστεί από τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ και σχεδόν 20 χρόνια αναγνωρίζει επίσημα ως νόμιμη τη νέα αδελφότητα της Εσφιγμένου, η οποία έχει έδρα τις Καρυές, αφαιρώντας κάθε δικαίωμα ή προνόμιο από τα παλιά μέλη.

Μάλιστα, τόσο το 2006 όσο και το 2013 το Άγιο Όρος αμαυρώθηκε από εικόνες εκτεταμένων επεισοδίων και εντάσεων με αστυνομικές δυνάμεις.

«Θα υπερασπιστούμε το μοναστήρι μέχρι θανάτου»

Ο γέροντας Μεθόδιος - ένας από τους καταδικασθέντες για τα εκτεταμένα επεισόδια του 2013 - δήλωσε στο ThessToday.gr ότι σε περίπτωση αστυνομικής επιχείρησης, οι μοναχοί δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια.

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το μοναστήρι μέχρι θανάτου, εδώ είναι η πνευματική μας πατρίδα. Εδώ γεννηθήκαμε πνευματικά και εδώ θα πεθάνουμε. Οι αστυνομικοί το μόνο που κάνουν είναι υπάλληλοι, δεν τους παρεξηγώ. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που τους λένε. Και κυνηγούν εμάς» είπε.

Σύμφωνα με τον γέροντα Μεθόδιο, «εάν οι Πατέρες των Μονών και οι αστυνομικοί έρχονται εδώ ώστε οι Έλληνες να πολεμήσουν τους Έλληνες μοναχούς, να το βγάλουν από τη μετάνοιά τους. Ας έρθουν. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Άμα οι αστυνομικοί με τραβάνε και με σέρνουν, θα κάτσουν οι μοναχοί με δεμένα τα χέρια; Ή αν δουν κάποιος αξιωματικός να χτυπά κάποιον μοναχό, θα καθίσουν οι πατέρες να τους βλέπουν; Θα γίνουν εγκλήματα και αυτά τα παρακινούν οι Μοναχοί αυτοί που δεν έχουν σκοπό».

Αναστάτωση και ερωτηματικά στις Μονές

Οπως αναφέρει το voria.gr, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στη σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Κοινότητας, κανείς ωστόσο δε γνωρίζει σε ποιες εξώσεις αναφέρεται.

«Η δημοσιοποίησή του δημιούργησε αναστάτωση και φούντωσε σενάρια κυρίως εκτός της μοναστικής πολιτείας», ανέφεραν αγιορείτες μοναχοί.

Οπως τόνισαν, «μια αστυνομική επιχείρηση, ακόμη κι αν αφορά στο Άγιον Όρος, δεν πρέπει να δημοσιοποιείται και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο γιατί προκαλεί αντιδράσεις. Δεν γνωρίζουμε σε ποιες εξώσεις αφορά και είναι αρκετά ασαφής η επιστολή ως προς τον χρόνο και τον αριθμό των αστυνομικών και των οχημάτων που θα εισέλθουν».



Πηγή: skai.gr

