Έλεγχοι για παραβάσεις σε παραλίες Κυκλάδων και Ιονίων νήσων - Συνελήφθησαν 16 άτομα σε επτά νησιά Ελλάδα 09:47, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το τριήμερο, από 4 έως 6 Αυγούστου 2023, σε Κυκλάδες και Ιόνια νησιά από κλιμάκια ελέγχων τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών συνελήφθησαν 16 άτομα, ως ιδιοκτήτες/υπεύθυνοι/ νόμιμοι εκπρόσωποι καταστημάτων