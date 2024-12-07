ΕΛΑΣ: Προσοχή στις παραπλανητικές διαφημίσεις που προωθούν δήθεν επενδυτικά ή άλλα προϊόντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά τον εντοπισμό ψεύτικου-κατασκευασμένου άρθρου στο διαδίκτυο όπου απεικονίζεται δημόσιο πρόσωπο, μέσω υποτιθέμενης συνέντευξης, να διαφημίζει δήθεν επενδυτικές πλατφόρμες.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προηγήθηκε σχετική καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω «διαφήμιση» εμφανιζόταν αρχικά ως χορηγούμενη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανακατηύθυνε σε ιστοσελίδα που περιείχε το άρθρο, φέροντας μάλιστα και λογότυπο ειδησεογραφικού ιστότοπου.

Ακολούθησε κατεπείγουσα έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι από τη σελίδα του άρθρου οι χρήστες του διαδικτύου ανακατευθύνονταν σε διαφορετική ιστοσελίδα, όπου παροτρύνονταν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, ώστε να έρθουν σε επικοινωνία με την υποτιθέμενη επενδυτική πλατφόρμα. Επίσης, λόγω του κινδύνου εξαπάτησης πολιτών, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την απανάρτηση της απατηλής διαφήμισης ενώ ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εν λόγω υπόθεση παραπέμπει σε προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών μέσω δήθεν επενδυτικών πλατφoρμών που υπόσχονται αυξημένα κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα (Investment Fraud). Σε αυτές τις υποθέσεις οι επιτήδειοι, προκειμένου να γίνονται πιο πειστικοί, χρησιμοποιούν υψηλής αναγνωρισιμότητας πρόσωπα (πολιτικούς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, επιστήμονες κ.ά.), μέσω ψηφιακά επεξεργασμένων βίντεο (deepfakes) ή πλαστών-κατασκευασμένων συνεντεύξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αστυνομία συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ειδικότερα συστήνει:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν βλέπετε διαφημίσεις επενδυτικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις, ακόμα και όταν εμφανίζονται να συμμετέχουν σε αυτές πρόσωπα υψηλού κύρους και μεγάλης αναγνωρισιμότητας.

• Μην επενδύετε τα χρήματά σας σε υπηρεσίες χωρίς να είστε απολύτως βέβαιοι για την αξιοπιστία τους.

• Να είστε επιφυλακτικοί όταν σας προσεγγίζουν τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επενδυτικές εταιρείες του εξωτερικού.

• Αναζητήστε πληροφορίες για την αξιοπιστία των επενδυτικών εταιρειών που σας προσεγγίζουν.

• Αιτηθείτε τους όρους και προϋποθέσεις πριν πραγματοποιήσετε κάποια συναλλαγή.

• Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, ελέγξτε εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.

• Ανατρέχετε στη λίστα προειδοποιήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το επενδυτικό κοινό, στον σύνδεσμο http://www.hcmc.gr/el/warnings1.

• Να διατηρείτε επιφυλάξεις αν η προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή. Σκεφτόμαστε δύο φορές πριν κάνουμε κλικ. #ThinkB4UClick

• Απευθυνθείτε στην αστυνομία αν πέσατε θύμα απάτης.

Προς αυτόν τον σκοπό, υπενθυμίζεται και η ενημέρωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με προσπάθειες εξαπάτησης μέσω Deepfake βίντεο: https://tinyurl.com/5n6tm6nh

Για παρόμοιες περιπτώσεις ή για παροχή πληροφοριών ή καταγγελιών παράνομων ή επίμεμπτων πράξεων ή δραστηριοτήτων που τελούνται μέσω διαδικτύου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα / Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

