Θεσσαλονίκη:Επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και αντιεξουσιαστών έξω από το Δικαστικό Μέγαρο

Eπεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα Δικαστήρια, πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν εκεί.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Τα άτομα έφυγαν από το Δικαστικό Μέγαρο και κατευθύνθηκαν προς τις οδούς Λαγκαδά και Αγίου Δημητρίου.

