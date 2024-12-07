Αγρίνιο: 5 παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Μία πρωτοφανής υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Αγρίνιο έρχεται στην επιφάνεια, με δύο Ρομά, ηλικίας 29 και 30 ετών να συλλαμβάνονται από τις Αστυνομικές Αρχές, χθες Παρασκευή 6/12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του agriniopress.gr, το ανδρόγυνο συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αγρινίου, χθες απόγευμα με τις κατηγορίες της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, την πρόκληση απλής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα βαρύνεται από τις κατηγορίες κατά περίπτωση.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και τα ανήλικα παιδιά τους μεταφέρθηκαν με σημάδια ξυλοδαρμού. Το προσωπικό του Νοσοκομείου αντιλήφθηκε τι ακριβώς είχε συμβεί και ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία και μετέβη στο σημείο, προχωρώντας σε συλλήψεις.

Φέρεται μία ημέρα νωρίτερα (5/12) ο πατέρας της οικογένειας να υπερέβη κάθε όριο, άγνωστο ακόμα το γιατί και κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να καταδίωξε την 12χρονη κόρη του με μαχαίρι, πετώντας της καρέκλα και χτυπώντας την με ξύλο και μπουνιές. Μάλιστα, το κορίτσι φέρει και έγκαυμα από τσιγάρο…

Για να ξεφύγει από τα χέρια του πατέρα της κλειδώθηκε μέσα σε όχημα της οικογένειας, περνώντας όλο το βράδυ εκεί. Το πρωί ο πατέρας της νεαρής την ξύπνησε με απειλές, απαιτώντας να βγει από το όχημα ενώ παράλληλα φέρεται να άσκησε βία και στα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας (13, 10, 9 και 6 ετών).

Η σύζυγος του 30χρονου κατηγορείται ότι κατά περίπτωση συμμετείχε κι αυτή στον ξυλοδαρμό τους.

Με εντολή Εισαγγελέα τα ανήλικα παιδιά παραμένουν μακριά από τους γονείς τους, οι οποίοι και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (έδρα Αγρίνιο).

