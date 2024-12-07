Πάτρα: Τεράστια απάτη με θύμα 35χρονο - Έχασε υπέρογκο ποσό

Μια από τις μεγαλύτερες απάτες για το 2024 καταγράφει το αστυνομικό δελτίο της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, 35χρονος έχασε το υπέρογκο ποσό των 43.000 ευρώ, αφού εξαπατήθηκε από τους επιτήδειους με το πρόσχημα της ρύθμισης οφειλών στον ΕΦΚΑ.
Οι αστυνομικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας ερευνούν την υπόθεση.
Πηγή: skai.gr
