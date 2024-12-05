Ο τρόπος και η συχνότητα εξέτασης των αστυνομικών για την ψυχική τους υγεία έχει έρθει και πάλι στην επιφάνεια, με αφορμή την φρικτή υπόθεση του 45χρονου αστυνομικού της Βουλής που προφυλακίστηκε για την σεξουαλική, σωματική και ψυχική κακοποίηση των παιδιών του, αλλά και τα ερωτηματικά που έχουν προκύψει για τον ρόλο της 35χρονης συζύγου του, επίσης αστυνομικό η οποία και τον κατήγγειλε μετά από σχεδόν 10 χρόνια μαρτυρίων.

Ο 45χρονος φέρεται να είχε υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ επαναξιολόγησης της ψυχικής του υγείας στη Διεύθυνση Υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ 3 φορές.

Το 2008, ο 45χρονος είχε διαγνωστεί με ψύχωση, κρίσεις πανικού, διαταραχές άγχους και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή. Μέχρι το 2010 είχε απασχολήσει για 10 πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις, μέχρι το 2019 όταν εγκρίθηκε η πρόταση για τη μετακίνησή του στη Βουλή, όπου ήταν «υπόδειγμα» αστυνομικού υπαλλήλου. Από τότε μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024, όταν τον κατήγγειλε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή βία, έφερε τον οπλισμό του, ενώ όταν εξετάστηκε από υπηρεσιακό ψυχίατρο διαγνώστηκε με διαταραχή προσαρμογής.

Η 35χρονη σύζυγός του, μετά την καταγγελία του περασμένου Φεβρουαρίου, εξετάστηκε από ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ, ο οποίος την παρέπεμψε στην ψυχιατρική κλινική του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου διαγνώστηκε με κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό και έλαβε φαρμακευτική αγωγή.

ΕΛΑΣ: 5% των ενστόλων έχουν αφοπλιστεί για λόγους ψυχικής υγείας

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, από τους περίπου 55.000 αστυνομικούς, από το 2009, με τον νόμο 3169, όταν συστάθηκε η Υπηρεσία Καταλληλότητας Οπλοφορίας, έως το 2020 είχε εξεταστεί το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού. Η επανεξέτασή τους κάθε 5 χρόνια όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος φαντάζει ανέφικτη, γι’ αυτό τον λόγο δίνεται προτεραιότητα σε αστυνομικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», όπως σε Αμεση Δράση, ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ., ΟΠΚΕ, ΜΑΤ, οι οποίοι επανελέγχονται κάθε 6 μήνες.

Από αυτούς που εξετάστηκαν, περίπου το 5% των αστυνομικών «αφοπλίστηκε», ενώ ο αριθμός των αστυνομικών που κρίθηκε ότι πρέπει να επανεξεταστούν έφθασε σε ποσοστό άνω του 10%.

Πώς γίνονται και τι δείχνουν τα ψυχομετρικά τεστ

Οι αστυνομικοί αρχικά εξετάζονται απαντώντας ένα πολυφασικό ερωτηματολόγιο ψυχοτεχνικών τεστ, για την ανάδειξη, μεταξύ άλλων, αντικοινωνικής συμπεριφοράς και επιθετικότητας.

Χρησιμοποιούνται ψυχοτεχνικά τεστ που χρησιμοποιεί ο Ελληνικός Στρατός, τα οποία προσαρμόστηκαν πάνω στο τεστ MMPI-2-(Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2), το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί το 2017 και το 16PF (16 Παράγοντες της Προσωπικότητας).

Τα ψυχοτεχνικά τεστ αξιολογούν μια σειρά από παραμέτρους όπως αντικοινωνική συμπεριφορά, συναισθηματική αστάθεια, ισχύς του Εγώ, παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, ενοχική προδιάθεση και κατάχρηση ουσιών.

Το τεστ εμπεριέχει κάποιες ασυνήθιστες ερωτήσεις-προτάσεις οι οποίες έχουν έναν χαρακτήρα αποπροσανατολισμού του εξεταζόμενου, ενώ κάποιες ουσιαστικές επαναλαμβάνονται με άλλη διατύπωση έτσι ώστε να αναδείξουν τα «ψέματα», όταν εκείνος απαντήσει διαφορετικά σε αυτές που έχουν το ίδιο νόημα.

