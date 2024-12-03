Του Μάκη Συνοδινού

Απαρχαιωμένη και μη αξιόπιστη μέθοδος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας ενός αστυνομικού ο οποίος φέρει όπλο και καθημερινά συναναστρέφεται με πολίτες, είναι τα ψυχομετρικά τεστ σύμφωνα με τους ίδιους τους αστυνομικούς. Η φρικιαστική υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής ο οποίος φέρεται να ασελγούσε, κακοποιούσε τα ανήλικα παιδιά του αλλά και την σύζυγό του φέρνει στην επιφάνεια ένα σοβαρό όπως φαίνεται πρόβλημα αυτό των ψυχομετρικών τεστ στης ελληνικής αστυνομίας.

Ο εν λόγω αστυνομικός ο οποίος τώρα νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό τμήμα του 414, είχε περάσει με επιτυχία όλα τα ψυχομετρικά της ΕΛ.ΑΣ που αυτό σημαίνει πως ψυχικά ήταν υγιής και μπορούσε να φέρει όπλο πάνω του. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε από την ίδια του τη σύζυγο, πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος του τρόμου, μεταμορφωνόταν σε δυνάστη, βασανιστή. Το skai.gr φέρνει στη δημοσιότητα αυτά τα τεστ όπου αν σκεφτεί κάποιος πως απευθύνονται σε ανθρώπους του νομού που οπλοφορούν και συναναστρέφονται με πολίτες όλων των τάξεων και όλων των ηλικιών προκαλεί αν μη τι άλλο… προβληματισμό.

Στο skai.gr μίλησε και ο επίτιμος πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης ο οποίος ουσιαστικά υποστηρίζει πως οι επιτροπές στους οποίους απέναντι κάθονται οι αστυνομικοί είναι ανεπαρκείς και τα τεστ πολλές φορές αναξιόπιστα. Μάλιστα συγκλονίζει η αποκάλυψη του κ. Καλλιακμανη πως οι αστυνομικοί περνάνε τα περιβόητα πλέον ψυχομετρικά τεστ μια φορά στα πέντε χρόνια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.