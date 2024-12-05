Νέα στοιχεία λαμβάνει συνεχώς στα χέρια της η Ανακρίτρια Ηλείας, που χειρίζεται πλέον την πολύκροτη υπόθεση εκβιασμού, θύμα του οποίου κατήγγειλε πως έπεσε για παραπάνω από έναν χρόνο ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης.

Χθες μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», κατέθεσαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης έρευνας και της κύριας ανάκρισης δύο νέοι μάρτυρες που γνωρίζουν τα περιστατικά εκβιασμών, ενώ το κατώφλι της Ανακρίτριας πέρασε και ο κ. Κοροβέσης, ο οποίος κλήθηκε προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Όσον αφορά τους μάρτυρες, πρόκειται για έναν συνεργάτη του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και για έναν επιχειρηματία, ο οποίος έδωσε σε δόσεις το συνολικό ποσό των 18.000 ευρώ εκ μέρους του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, σε δύο μέλη της διερευνώμενης συμμορίας των εκβιαστών. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, υπάρχουν σοβαρά στοιχεία και αποδεικτικό υλικό που δείχνουν ότι τα μέλη του κυκλώματος παρέλαβαν τα ποσά αυτά, που αποτελούν προϊόν εκβίασης, σε δύο διαφορετικές ημέρες, πριν από μερικούς μήνες.

Ειδικότερα, στις 31 Μαΐου 2024, ο 44χρονος κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε την πρώτη δόση και το ποσό των 8.000 ευρώ. Αντίστοιχα στις 22 Ιουλίου 2024, ένας συνεργός του εν λόγω κατηγορούμενου, με το ρόλο του «εισπράκτορα» της συμμορίας, το όνομα του οποίου προστέθηκε στη σχηματισθείσα δικογραφία, πήρε για τη δεύτερη δόση το ποσό των 10.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι ο 44χρόνος και φερόμενος ως «εγκέφαλος» της συμμορίας εκβιαστών έχει κληθεί για να απολογηθεί σήμερα στην Ανακρίτρια Ηλείας σχετικά με την ποινική δίωξη για κακούργημα που του απαγγελθεί για εκβίαση κατ’ επάγγελμα και αναμένεται να ζητήσει και να λάβει την προθεσμία του δικαιούται.

Το δικό του μήνυμα για τον εκβιασμό του Νίκου Κοροβέση έστειλε ο Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ. Αθανάσιος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στον Πύργο.

Ο Μητροπολίτης Ηλείας καταδίκασε την πράξη αυτή και παράλληλα συνεχάρη το δήμαρχο Πύργου Στάθη Καννή για την συζήτηση του θέματος ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. «Βλέπετε που ζούμε. Βλέπετε τη κοινωνία μας. Να δεχόμεθα εσωτερικά τους διωγμούς και τις συκοφαντίες. Πάρτε παράδειγμα τον κ. Κοροβέση. Είμαστε άξιοι να κρίνουμε τη ζωή του καθενός; Όχι. Προσευχόμεθα να είμαστε τίμιοι και να μην κάνουμε τέτοιες πράξεις» ανέφερε μεταξύ άλλων ενώπιον των πιστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.