Της Ιωάννας Μάνδρου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 44χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό με σοβαρές ενδείξεις ενοχής τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 44χρονος που διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν, εμπλεκόμενος σε σειρά εγκληματικών δράσεων μεταξύ των οποίων και την απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στο έγκλημα σε βάρος του τοπογράφου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υπάρχει οπτικό υλικό που τον συνδέει με το σκούτερ, το οποίο εμφανίζεται στον τόπο του εγκλήματος, ενώ ίχνη πυρίτιδας εντοπίστηκαν και σε ζώνη του, ενώ οι έρευνες για τη στυγερή δολοφονία βρίσκονται ακόμα από αστυνομικής και ανακριτικής πλευράς σε πλήρη εξέλιξη.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της διαδικασίας, ο συνήγορος του 44χρονου, Νίκος Αλετράς, είπε πως ο εντολέας του δεν αποδέχεται την κατηγορία και αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο δικηγόρος του ανέφερε επίσης, πως ανέμεναν την απόφαση περί προσωρινής κράτησης και συμπλήρωσε ότι «νομίζω πως είναι σε αρχικό στάδιο η ανάκριση. Ο εντολέας μού έδωσε τις απαντήσεις που του ζητήθηκαν.

Παραπέμφθηκε επί ενδείξεων, ενώ η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και σήμερα μπήκαν στη δικογραφία στοιχεία που είναι υπέρ του. Η υπόθεση θα ξεδιαλύνει στο μέλλον. Δεν υπάρχει εμπλοκή του, την αρνείται.

Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τις δικονομικές εξελίξεις, τις νεώτερες αναλύσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία».

Η έρευνα πάντως για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό έχει προσλάβει πλέον άλλες διαστάσεις μετά την παρέμβαση της ίδιας της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη η οποία έδωσε εντολή για συντονισμένες έρευνες για την αποκάλυψη φαινομένων εγκληματικής δράσης τύπου μαφίας σε Μύκονο, άλλα νησιά, Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχουν σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Ηδη η αναβαθμισμένη έρευνα έχει ανατεθεί στο Οργανωμένο Έγκλημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.