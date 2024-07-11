Καταιγίδα με δυνατό αέρα εκδηλώθηκε στα Ιωάννινα προκαλώντας αρκετά προβλήματα, καθώς έπεσαν δέντρα σε δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα.

Συνολικά οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί της πόλης, όπως γράφει το epiruspost κλήθηκαν να επέμβουν σε 10 περιστατικά κόβοντας και απομακρύνοντας τα πεσμένα δέντρα.

Δείτε βίντεο από το ξαφνικό μπουρίνι:

Μετά τις φωτιές των προηγούμενων ημερών, η Πυροσβεστική σήμερα κλήθηκε να αντιμετωπίσει προβλήματα από την καταιγίδα.

Σημειώνεται ότι από το μπουρίνι υπήρξαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση με διακοπές ρεύματος.

Μία κολώνα της ΔΕΗ κοντά στο Σταυράκι έπεσε γεγονός που προκάλεσε τα σοβαρότερα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η κινητοποίηση του ΔΕΗΔΔΕ ήταν άμεση ενώ χρειάστηκε και συνδρομή από την Αστυνομία καθώς καλώδια είχαν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.