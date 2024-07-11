Λογαριασμός
Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό - Βίντεο

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 44χρονος κατηγορούμενος για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό

Δολοφονία στο Ψυχικό - Μεταφορά 44χρονου

Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος κατηγορούμενος που σκότωσε εν ψυχρώ τον τοπογράφο της Μυκόνου, στο Ψυχικό. Ο ανακριτής σε σύμφωνη γνώμη με τον εισαγγελέα, αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Δείτε το βίντεο με τη μεταφορά του: 

Ο κατηγορούμενος κατέθετε επί 5 ώρες και είχε μεταφερθεί το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος, που φαίνεται να ήταν γνωστός ως «ο ωραίος Γιώργος», κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στο έγκλημα σε βάρος του τοπογράφου και σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της διαδικασίας ο συνήγορος του 44χρονου, Νίκος Αλετράς, είπε πως ο εντολέας του δεν δέχεται την κατηγορία και αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση:«Προφυλακίστηκε με συνειρμικά συμπεράσματα, δεν έχουν βρεθεί τα πειστήρια, δεν έχει δραστηριότητες στη Μύκονο», τόνισε. 

Ο 44χρονος άντρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό είναι γνωστός για το παρελθόν του στις Αρχές, καθώς είναι συνδεδεμένος με τους κύκλους της Greek Mafia.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατόρθωσε μέσα σε λίγο διάστημα να εντοπίσει και να συλλάβει τον 44χρονο φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του 54χρονου ενώ οι έρευνες στρέφονται προς τη Μύκονο και την  αποκάλυψη του ηθικού αυτουργού.

Επίσης, ερευνούν στοιχεία από το τηλέφωνο του θύματος τα οποία πιστεύουν πως θα ρίξουν φως στην υπόθεση κάνοντας ανακτήσεις των δεδομένων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επαφές, επικοινωνίες και κινήσεις του θύματος αλλά και τα απειλητικά μηνύματα που ήδη οι αστυνομικοί γνωρίζουν πως έχουν λάβει στο παρελθόν.

