Οι κλιματιζόμενοι χώροι του κτιρίου ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ εντός της ΔΕΘ-HELEXPO θα παραμείνουν ανοιχτοί και διαθέσιμοι για τους πολίτες από σήμερα και για όσο διαρκέσει ο καύσωνας.

Κατόπιν συνεννόησης του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, με τη διοίκηση της ΔΕΘ - HELEXPO A.E., οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Το κτίριο του ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ, βρίσκεται απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ, εντός της ΔΕΘ και η είσοδος γίνεται από την πύλη της ΧΑΝΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

